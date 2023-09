L'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras (i), i l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont / @EP

Les exigències de Junts perquè Pedro Sánchez pugui repetir a La Moncloa han situat al centre del debat polític la possibilitat d'elaborar una llei per amnistiar el 'procés'. Si fos així, i en el cas que passés el filtre constitucional, entre els potencials beneficiaris estarien els condemnats per l'1-O --com l'expresident Carles Puigdemont i el seu ex 'número dos' Oriol Junqueras-- i els càrrecs menors implicats al referèndum.

Tot i que els experts constitucionalistes i les fonts jurídiques insisteixen que tot dependrà de la literalitat de l'eventual llei d'amnistia, que serà la que fixi els fets perdonats, l'abast de les conseqüències ia qui competirà determinar en cada cas les persones concretes a qui se'ls pot aplicar, el cert és que ja es poden entreveure més de 40 possibles beneficiats.

Amb tot, el primer grup de potencials beneficiaris és el dels condemnats per l'1-O, començant per Puigdemont --processat després de la derogació de la sedició per desobediència i malversació--, que fa sis anys que és a la seva residència belga de Waterloo. Amb ell, veurien extingir les seves presumptes responsabilitats penals els exconsellers Clara Ponsatí, Toni Comín i Lluis Puig, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, també a l'estranger i processats.

L'amnistia dels successos que van desembocar a l'1 d'octubre del 2017 també podria afectar l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, que va estar a l'estranger fins a l'any passat, quan es va presentar voluntàriament al Suprem. Processada per desobediència, l'alt tribunal va enviar el cas a l'Audiència de Barcelona.

El segon gran grup d'hipotètics premiats serien els condemnats pel 'procés', ja que el Govern els va perdonar el 2021 les penes de presó que van rebre el 2019 per delictes de sedició i malversació, però va mantenir vigents les penes d'inhabilitació.

Dels 12 condemnats, només Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa segueixen inhabilitats, ja que el Suprem va extingir les penes d'inhabilitació recaigudes sobre Carmen Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull i Joaquín Forn després de revisar les condemnes a causa de la reforma que va derogar la sedició i va modificar la malversació. Pel que fa als altres tres sentenciats per l'1-O --Meritxell Borrás, Carles Mundó i Santiago Vila--, ja van purgar les penes.

SENSE LÍMITS

L'expert en dret constitucional i catedràtic de la Universitat d'Oviedo, Miguel Presno Linera, explica en declaracions a Europa Press que una llei d'amnistia "podria fer que desapareguessin els fets i les conseqüències jurídiques derivades dels mateixos", fet que implicaria que " els que no han estat jutjats no ho puguin ser i que els condemnats no compleixin les seves penes", cosa que inclouria les no indultades.

El catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, Xavier Arbós, coincideix que l'extinció de les penes d'inhabilitació de Junqueras i els altres "depèn del que digui la llei d'amnistia, del que en fixi l'abast". I això perquè "l'amnistia té el contingut que el legislador li vulgui donar", amb l'únic límit que imposen els tractats internacionals per la imprescriptibilitat dels crims de lesa humanitat, com la tortura.

En aquest escenari, Junqueras --que ara mateix està inhabilitat fins al 2031-- podria concórrer a les properes eleccions catalanes, previstes per al 2025, si finalment la llei d'amnistia reclamada per Junts veiés la llum i rebés el vistiplau del Tribunal Constitucional (TC ). Superat aquest obstacle (no menor), les fonts jurídiques preguntades insisteixen: "Si es dóna per constitucional la possibilitat d'amnistia, no hi ha límits".

ELS PREPARATIUS DE L'1-O

Als grans noms del 'procés' se sumen altres menys coneguts que també podrien resultar afavorits per una amnistia. Destaquen la consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga; el president d'ERC al Parlament i exsecretari general de Vicepresidència i Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové, i el també diputat i exsecretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, en espera de judici al TSJ de Catalunya (TSJC) per els preparatius de l'1-O.

Segons la investigació judicial, Jové --membre de la delegació catalana a la taula de diàleg entre Moncloa i Govern-- va desatendre els mandats del Tribunal Constitucional contra l'organització del referèndum independentista; hauria obtingut dades personals dels catalans de manera irregular per elaborar un cens; va participar "activament" en la cerca de locals per votar; i al seu ordinador hi havia arxius com a 'model de papereta'.

Entre els indicis contra Jové i Salvadó, la instructora detalla que van fer presentacions davant d'altres estats i organismes per obtenir finançament, i també que es va dotar l'Agència Tributària del sistema e-Spriu, capaç de recaptar i gestionar i executar impostos per als que “ no es tenien competències” com IRPF, IVA o Societats.

La instructora també creu que Salvadó va idear un programa d' homogeneïtzació dels mecanismes interns de tramitació de tributs i cotitzacions socials que ingressava la Generalitat a l'Estat, per “controlar i comptar amb la màxima informació possible sobre subjectes tributaris i sobre les quotes satisfetes dels impostos estatals no cedits".

S'hi afegeixen els 30 processats en un altre cas pel Jutjat d'Instrucció Número 13 de Barcelona per delictes de malversació, desobediència, prevaricació, revelació de secrets i falsedat documental, també pels preparatius d'aquest referèndum.

Així mateix, la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, se'n va anar a l'estranger però el 2021 es va lliurar al Suprem i finalment l'abril passat va ser condemnada pel TSJC a un any d'inhabilitació per desobediència a l'organització i la celebració del 1 -O podria veure desaparèixer la seva pena.