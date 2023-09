Si bé fins ara la principal preocupació al si del Poder Judicial era la situació de bloqueig al voltant de la renovació del CGPJ, que s'havia d'haver produït el 4 de desembre de 2018, i les conseqüències que la inestabilitat política provocada pels resultats electorals del 23 de juliol podien tenir-hi, la possibilitat d'una eventual amnistia ha irromput de ple en el debat.

D'entrada, segons fonts jurídiques, al Suprem s'han quedat "sense adjectius" per qualificar la visita que la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, va fer a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont dilluns passat a Brussel·les per demanar els suports de Junts a la investidura de Sánchez. Un dia després, el líder independentista va fixar les seves condicions: llei d'amnistia i el final de la via judicial, per a això va apel·lar directament a Fiscalia i Advocacia de l'Estat.

I és que una eventual amnistia dels successos que van conduir a l'1-O suposaria esborrar els fets pels quals el Suprem va condemnar el 2019 l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i onze líders independentistes més, i pels quals l'alt tribunal encara persegueix Puigdemont i la resta de residents a l'estranger per l'1-O.

UNA "VERGONYA"

A més, aquest any el Poder Judicial tornarà a iniciar curs amb un CGPJ en funcions. Carlos Lesmes ho va inaugurar així fins a quatre vegades en qualitat de president del TS i del CGPJ. En aquesta ocasió (la cinquena) Marín Castán serà l'encarregat de fer-ho, com a cap interí del Suprem i davant de la presència de qui ara exerceix la presidència suplent del CGPJ, Guilarte.

Aquesta bicefàlia al Poder Judicial (anòmala però no inèdita) es va produir el 9 d'octubre passat, quan Lesmes va dimitir després dels seus frustrats intents perquè PSOE i PP pactessin la renovació del CGPJ. Precisament, va ser a l'obertura de l'any judicial del 2022 quan va anunciar que renunciaria si en el termini d'un mes no havia aconseguit el seu objectiu.

El càrrec de president del TS i del CGPJ, que exerceix la mateixa persona, es va desdoblar perquè els vocals de l'òrgan de govern dels jutges es van negar a acceptar Marín Castán, que aleshores era vicepresident interí del Suprem, com el seu nou cap. Així, van optar per entronitzar el seu vocal de més edat, en aquell moment Rafael Mozo.

Segons les fonts consultades per Europa Press , les esperances de renovació del CGPJ estaven dipositades en el període postelectoral, sobretot davant l'expectativa d'un canvi de Govern, però l'escenari dibuixat pel 23-J ha trasbalsat amb elles, dibuixant la mateixa situació de paràlisi que abans de la cita amb les urnes.

Així les coses, i si ningú no ho remeia, el CGPJ complirà el proper 4 de desembre cinc anys amb el mandat caducat, els mateixos de mandat vigent, un escenari que les fonts qualifiquen directament de "vergonya". Per això, s'espera que Marín Castán al·ludeixi a això en el seu discurs, cosa que Lesmes va fer any rere any elevant el to fins que finalment va dimitir.

MENYS VOCALS I FUNCIONS

La gravetat de la situació rau no només en la interinitat prolongada del CGPJ i la falta d'expectatives d'un acord polític, sinó que durant aquest lustre extra el Consell ha passat de comptar amb 20 vocals i un president a tenir només 16 vocals, inclòs el president interí. Pel camí ha patit les jubilacions de Rafael Fernández Valverde i Mozo, les dimissions del mateix Lesmes i de Concepción Sáez, així com la mort de Victoria Cinto.

La crisi es va aguditzar el 19 de juliol passat, per la jubilació forçosa de Mozo. Seguint les normes que els mateixos vocals van fixar per enlairar el vocal progressista al seu dia, van designar com a nou president suplent del CGPJ Guilarte, per ser el seu nou membre de més edat, encara que no sense la corresponent pugna interna per garantir que es dediqués als seus noves funcions de forma exclusiva, cosa que el va portar a renunciar als seus treballs com a professor i advocat.

A l'òrgan de govern dels jutges confiaven que, davant aquesta bicefàlia, fos Guilarte qui inaugurés nou curs, per ser el cap del Govern del Poder Judicial, si bé aquesta tasca ha recaigut a Marín Castán perquè, subratllen des del Suprem, sempre ho fa el cap de l'alt tribunal.

En aquests cinc anys l'òrgan de govern dels jutges també ha vist reduïdes les seves funcions atès que el 2021 les Corts van aprovar una reforma de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) que impedeix que el CGPJ pugui fer nomenaments discrecionals mentre estigui caducat. El legislador només li va tornar, en una contrareforma exprés, les seves competències per designar els seus dos candidats del Tribunal Constitucional (TC), per evitar una crisi també al TC.

Amb tot, el CGPJ segueix sense poder fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial, que ja acumula 84 baixes, amb el cas sagnant del Tribunal Suprem, que suma 23 vacants a totes les seves sales: 2 a la del Civil, 1 a la de el Penal, 11 en la del Contenciós-Administratiu, 6 en la del Social i 3 en la del Militar (amb la jubilació efectiva aquest dijous 7 del magistrat Fernando Pignatelli).

MAJOR CÀRREGA DE TREBALL

Tot i això, l'alt tribunal continua amb la càrrega habitual de treball i intenta fer front amb les vacants acumulades. Segons un informe del Gabinet Tècnic del Suprem, només amb les baixes en dues de les seves sales es dictaran l'any 2023 un total de 1.230 sentències menys (570 a Contenciós i 660 a Social).

Entre els assumptes que té pendent resoldre el Suprem destaquen les euroordres contra Puigdemont i l?exconseller Toni Comín. El jutge instructor de l'1-O, Pablo Llarena, ja va advertir el juliol passat que no resoldrà sobre això fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre les eventuals mesures cautelars que tots dos poden presentar per veure restablida provisionalment la seva immunitat parlamentària.

També està pendent alhora que la Sala Contenciosa Administrativa es pronunciï sobre la idoneïtat de l'indult concedit pel Govern a Junqueras el 2021.

Al marge, està previst que el proper 15 de novembre la Sala Penal celebri una vista per abordar el recurs dels condemnats pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Catalunya.