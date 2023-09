Pedro Sánchez / @EP

El PSOE no sotmetrà a l'aprovació de les bases el pacte amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Segons afirma Vozpópuli, un pacte amb Junts seria d'investidura, per la qual cosa no seria obligatori consultar els militants.

Els estatuts del PSOE estableixen les condicions per dur a terme aquestes consultes. Tot i que la negociació amb Puigdemont involucra una amnistia que no ha estat negada per cap líder socialista, un possible acord d'investidura amb Junts per Catalunya no dependrà de la decisió de les bases.

Tot i això, el que sí que consultarà serà un possible acord de coalició amb Sumar. Els socialistes ja van sotmetre el pacte de coalició que va aconseguir amb Podem el 2019 a l'aprovació de les bases, i farà el mateix si arriba a un acord amb la plataforma de Yolanda Díaz en el futur.

Tot i això, a diferència del que va passar fa quatre anys, en aquesta ocasió, Ferraz té la intenció de tancar els pactes d'investidura amb JxCAT, ERC, PNB i EH Bildu sense necessitat de consultar les bases, cosa que podria portar la investidura de Pedro Sánchez fins a finals d'octubre o fins i tot el novembre.

Encara no se sap si altres formacions involucrades als acords portaran a terme consultes similars. Per exemple, ERC va anunciar dies després del 23-J que faria una consulta als seus membres sobre qualsevol pacte aconseguit amb el PSOE.

EL PSOE NO LES TÉ TOTES

La cúpula socialista té dubtes sobre les negociacions que està duent a terme Pedro Sánchez amb els partits independentistes catalans i bascos. Als territoris, ningú no coneix els detalls de l'acord, però hi ha un optimisme generalitzat a tancar la investidura.

En alguns sectors del PSOE, hi ha inquietud pel que fa a la possibilitat d'una amnistia, encara que prefereixen no emetre judicis fins que no es revelin els detalls de l'acord.