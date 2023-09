Guerra, en una imatge recent. Foto: Europa Press

L' exvicepresident del Govern i històric dirigent del PSOE, Alfonso Guerra, ha demanat al seu partit que no aprovi una amnistia tal com demana l' expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont , a qui ha anomenat "gàngster" perquè suposaria una "condemna a la "Transició" democràtica. A més, considera el viatge de la vicepresidenta Yolanda Díaz per reunir-se amb el líder independentista fugat de la justícia una "infàmia".

En una entrevista a COPE , Guerra demana com a ciutadà demòcrata i com a socialista que no aprovin l'amnistia perquè seria negar l'esforç que van fer els vells socialistes ("que van estar en camps de concentració i amb penes de mort a les presons"), a la Transició perquè el país tirés endavant. A més, ha alertat que després de l'amnistia serà el torn de l'autodeterminació.

"Que ara diguin que tot allò va ser un règim impur, em sembla insuportable. Per tant, jo el que dic és, no ho facin vostès perquè és molt greu", ha demanat.

Guerra assenyala a més que aquesta condemna a la Transició l'està duent a terme l'actual direcció del Partit Socialista mitjançant la "tècnica de la llonganissa", que segons ha explicat consisteix a anar traient-li atribucions al sistema democràtic a poc a poc.

"Tallen una rodanxa, ara els indults, ara desapareix el delicte de sedició, ara la malversació, ara l'amnistia...i després vindrà l'autodeterminació", ha alertat ja que han "massatges" a la societat perquè vagi acceptant una darrere l'altra les qüestions que estan deconstruint la societat democràtica del 78, ha alertat.

"La tècnica de la llonganissa, o potser s'havia de dir del xoriço, pensant en qui ho fa. I al final, què li va quedar a vostè? La guiteta, se l'han menjat sencera", ha expressat.

UN GÀNGSTER DE POCA CATEGORIA

Sobre el viatge de Yolanda Díaz a Brussel·les per reunir-se amb Puigdemont aquesta mateixa setmana, Guerra ha afirmat que és una "infàmia" ja que posa potes enlaire tot en allò que creu un demòcrata.

Així, ha insistit que es tracta d'una infàmia contra la democràcia que una vicepresidenta del Govern vagi a veure una persona que ha donat un cop d'Estat, declara independent una zona del país, "que cregui, segons ell, una república a Catalunya i que després, covardament, com un gàngster de poca categoria, es fica en un maleter per escapolir-se i evitar que la justícia li exigeixi responsabilitats", ha recriminat.

NECESSARI UN CONGRÉS PER CANVIAR L'AUTODETERMINACIÓ

A més, respecte a l'autodeterminació s'ha dirigit als militants socialistes per recordar-los que l'assumpte ja es va tractar al XXIX Congrés del PSOE, en què hi va haver una esmena que va ser derrotada al ple de manera "total". Per tant, segons ha advertit, això només es podria canviar a un altre Congrés socialista.

Per tant considera que no és una decisió que pugui adoptar la direcció del partit "així com així" i cal convocar un Congrés per dur-ho a terme. A més ha posat en qüestió que el president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez tingui temps de fer-ho "abans que arribi l'exigència de Puigdemont".