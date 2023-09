L'expresident del Govern Felipe González, durant la conferència 'Crisi de les regles del joc' a l'Hotel GPRO Valparaíso, a Palma (Palma de Mallorca) el 17 d'octubre del 2019.

El Partit Popular ha difós un vídeo a les seves xarxes socials en què recopila les declaracions que aquests dies estan fent veterans dirigents socialistes contra la llei d'amnistia que ha exigit l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per recolzar la investidura de Pedro Sánchez.

"Sembla que no tot el PSOE està d'acord amb Pedro Sánchez" , ha assenyalat el PP al missatge que acompanya la cinta de poc més d'un minut amb manifestacions públiques de l'expresident Felipe González , el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page , l'exvicepresident Alfonso Guerra o els socialistes Nicolás Redondo, Ramon Jáuregui, Jordi Sevilla o Joaquín Leguina .

Així, el PP recull en primer lloc les declaracions de Leguina, expresident de la Comunitat de Madrid, en què recorda que no valen les interpretacions perquè "la cosa està claríssima respecte a l'amnistia". "A la Constitució es prohibeixen els indults generals. Doncs més es prohibirà l'amnistia", afegeix

GONZÁLEZ: "NO CAP NI L'AMNISTIA NI L'AUTODETERMINACIÓ"



Després el vídeo segueix amb les paraules de Felipe González afirmant contundent que "no hi cap ni l'amnistia ni l'autodeterminació". Per la seva banda, Alfonso Guerra subratlla que "l'amnistia és la condemna de la Transició, que és el que volen des de fa anys" , mentre que el president de Castella-la Manxa afegeix que ell no "jugarà a ser independentista" dins del seu partit.

També s'hi inclouen les declaracions de diversos exministres socialistes com Ramón Jáuregui dient que no poden aprovar l'amistia; de Julián García Vargas indicant que no el veu "encaix constitucional"; de Javier Sáenz Cosculluela alertant del "rumb desconegut" pel qual navega el seu partit; o de Rosa Conde criticant que es plantegi aquestes exigències un partit que "té set escons i que només representa l'1% dels espanyols".

RODÓ: SI EL PSOE ACCEPTA "EL XANTATGE", "DONCS NO SERIA EL MEU PARTIT"



El Partit Popular també se'n fa ressò del que ha dit l'exsecretari general del PSOE, Nicolás Redondo: "Aquest partit si accepta el xantatge de Puigdemont amb l'amnistia ja que no seria el meu partit". A més, recull les paraules a la xarxa social 'X' de l'exministre Jordi Sevilla: "Oïda Puigdemot, demano eleccions. I aquí ho deixo".

Aquest dijous, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recordat que fa dos mesos Sánchez i els seus ministres deien que l'amnistia no tenia cabuda a la Constitució i ha criticat que el PSOE estigui "silenciant" els socialistes que s'han mostrat contraris a l'amnistia, com González i Guerra.

"Els independentistes pretenen tornar aquell 155 constitucional, imposant ara el seu 155 inconstitucional al Govern d'Espanya", ha declarat en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press.