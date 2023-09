El president interí del Tribunal Suprem (TS), Francisco Marín Castán , ha recordat aquest dijous que les democràcies també moren en debilitar les institucions, per la qual cosa ha demanat als actors polítics "un veritable compromís" per garantir "el bon funcionament i la independència del Poder Judicial", cosa que ha defensat que passa per situar la Justícia per sobre dels "interessos partidaris".

Arxiu - Façana del Tribunal Suprem

En el discurs d'obertura de l'any judicial ha citat l'obra 'Com moren les democràcies', de Steven Levitsky i Daniel Ziblatt, per assenyalar que "els nostres dies, la democràcia ja no mor necessàriament per un acte violent o dramàtic, és a dir, amb un cop militar o una revolució, sinó amb un lament perllongat: el lent i progressiu debilitament de les institucions essencials, com són el Poder Judicial i la premsa, i l'erosió global de les normes polítiques tradicionals”.

Per això, Marín Castán ha defensat que "el bon funcionament de la Justícia ha de ser un assumpte d'Estat" , indicant que "quan aquest bon funcionament està en dubte tots els actors polítics han de ser conscients que les altes responsabilitats que el poble sobirà els ha confiat estan per sobre dels interessos partidaris”.

Així, ha reclamat als polítics una doble acció: positiva, per "situar com a objectiu de lʻacció de política el bon funcionament i la independència del Poder Judicial per sobre dels interessos partidaris"; i una altra "negativa" per "abstenir-se de tot comportament que d'alguna manera pugui erosionar la consecució de l'objectiu esmentat".

CRIDA ALS PARTITS

"El Tribunal Suprem necessita, com més aviat millor, tornar a la normalitat, i no ho pot fer sense una acció política decidida per fer-ho. És l'hora dels grans polítics i dels grans demòcrates. Seria una enorme decepció sentir la seva falta", ha emfatitzat .

En què ha estat el seu primer discurs d'obertura de l'any judicial, Marín Castán s'ha dirigit directament a les forces polítiques per instar-los a arribar a un acord que permeti renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) . Així, va emular el que fos el seu predecessor, l'expresident del TS i de l'òrgan de govern dels jutges Carlos Lesmes, que els últims quatre anys va reclamar l'actuació dels partits, elevant el to fins que finalment va dimitir.

"Em veig en la necessitat, una vegada més i com ja fes en anys anteriors el meu predecessor, d'emplaçar aquí, de manera pública i solemne, els responsables de les diferents forces polítiques amb representació parlamentària perquè, amb urgència, arribin a un acord que permeti renovar el Consell General del Poder Judicial", ha dit alhora que ha recordat les "reiterades crides d'atenció de les institucions europees".

LA DIMISSIÓ DE LESMES COM UN "TRISTE EPISODI"

En el marc de la seva intervenció, Marín Castán ha assegurat que per a ell és un "gran honor" intervenir com a president del Suprem en aquesta edició de l'obertura de l'any judicial , però ha subratllat que "les circumstàncies actuals" el fan sentir una "profunda" tristesa".

En aquest sentit, ha destacat que des del discurs de l´any passat enunciat per Lesmes, "els greus problemes que afecten el funcionament del nostre Poder Judicial no han fet més que empitjorar com a conseqüència que no s´hagi renovat el Consell i no s´hagin proveït les places vacants del Tribunal Suprem i de molts altres òrgans jurisdiccionals”.

"¿Es pot afirmar que forma part de la normalitat democràtica l'existència d'un CGPJ el mandat del qual ja ha esgotat gairebé cinc anys? És compatible amb la normalitat democràtica un Tribunal Suprem, òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres segons estableix la Constitució, els efectius dels quals estan minvats en més d'un 30% i algunes de les sales de les quals es troben a la vora del col·lapse? Aquestes són preguntes que no podem defugir i han de pesar ara més que mai sobre tots nosaltres", ha dit.

Marín Castán ha assegurat que Lesmes va dimitir a la presidència del CGPJ i el Suprem l'octubre de l'any passat per la "manca d'impuls o de voluntat dels actors polítics d'impedir el greu dany provocat" al Poder Judicial. Al seu parer, la seva sortida "sens dubte passarà a la història com un dels episodis més tristos de la nostra història constitucional".

LA RENOVACIÓ, CLAU PER A LA INDEPENDÈNCIA JUDICIAL

En el marc del seu discurs, ha aprofitat per fer esment als "atacs a la independència judicial" que, segons ha destacat, "poden tenir diversos orígens i mostrar múltiples variants", exposant que "de vegades són comportaments actius, d'intromissió directa o indirecta en la presa de decisions judicials per influir-hi, procedents fins i tot dels mateixos dirigents polítics", però que també "poden sorgir de comportaments omissius, molt més subtils i per això més perillosos per al funcionament del sistema democràtic".

"Així, si el Consell General del Poder Judicial té com a missió fonamental vetllar per la independència dels jutges, no procedir a la seva renovació en temps i forma no deixa de ser una manera de retallar la plenitud d'aquesta independència, de la mateixa manera que ho és mantenir el més alt tribunal de la nació en una situació crítica, gairebé de respiració assistida", ha alertat.

En aquest punt, s'ha referit a l'estat del Suprem per qualificar-lo de "desolador" per la crisi de vacants davant la impossibilitat que el CGPJ faci nomenaments discrecionals. I ha incidit que el tribunal ja suma 23 vacants a totes les seves sales: 2 a la del Civil, 1 a la del Penal, 11 a la del Contenciós-Administratiu, 6 a la del Social i 3 a la de el Militar --amb la jubilació efectiva aquest dijous del magistrat Fernando Pignatelli --.

BATERIA DE RECOMANACIONS

Així doncs, i "atesa la gravetat de la situació", ha aprofitat la seva primera intervenció en una obertura d'any judicial per presentar una sèrie de recomanacions per millorar la situació i això malgrat que ha reconegut que "no és al president del Tribunal Suprem a qui correspon formular propostes d'estratègia política".

Segons ha dit, la renovació del màxim òrgan de govern del Poder Judicial hauria de produir-se "sempre d'acord amb els temps marcats per la Constitució" ; les polítiques relacionades amb el Poder Judicial haurien de formular-se" cercant consensos amplis amb una clara salvaguarda del principi d'independència i havent d'evitar-se, tant pels actors politicoinstitucionals com pels mateixos membres del Poder Judicial, tota mena d'accions o iniciatives que comprometin o puguin comprometre la seva independència”.

Alhora, ha incidit que els nomenaments d'alts càrrecs judicials s'haurien de dur a terme amb el màxim respecte als principis de mèrit i capacitat, "evitant quotes o equilibris derivats d'afinitats ideològiques o semblants".

TOC A PUIGDEMONT?

Marín Castán ha culminat la seva intervenció sense fer referència expressa a l' amnistia , un assumpte que ha marcat l'agenda nacional les últimes setmanes pel debat suscitat després que Junts exigís una llei per amnistiar el 'proces' com a requisit per propiciar la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern. Tot i això, el missatge llançat s'ha interpretat com un possible rebuig a la intervenció del procés judicial català.

L'Associació de Fiscals (AF) i l'Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) ja es va pronunciar per recordar l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, fugit de la justícia espanyola des del 2017, que no pot exigir que el Govern ordeni a la Fiscalia abandonar la via judicial contra l'independentisme català perquè "no mana" sobre aquesta.

La presidenta de l'Associació de Fiscals (AF), Cristina Dexeus, ha assenyalat que les manifestacions realitzades per Puigdemont durant la conferència neixen d'un "plantejament sectari". L'expresident subratllava que posar fi a aquesta persecució judicial "també és responsabilitat del Govern en funcions, a través de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat".

L'AF, la majoritària de les associacions de fiscals, recorda que Espanya "es regeix per l'imperi de la llei i la separació de poders" , i que el Ministeri Públic "no depèn" de l'Executiu "sinó exclusivament de la llei". Dexeus, que ha negat que s'hagi donat una persecució a l'independentisme, ha apuntat que el que sí que hi ha és "una sèrie de fets delictius", alguns ja jutjats i amb sentència ferma, pels quals està processat el mateix Puigdemont.

Per la seva banda, el portaveu d'APIF, Salvador Viada, ha emfatitzat que "el Govern no pot manar a la Fiscalia segons la llei" perquè és "autònoma", tal com diu l'article 2 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal (EOMF) .

"Per tant, només traint la llei el Govern pot fer el que li exigeix Puigdemont i, si es fa, i podem acreditar-ho, ho denunciarem", ha postil·lat.