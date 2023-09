Isabel Díaz Ayuso / @EP

El sindicat CC.OO. ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , de pretendre que els llibres de text "diguin el que ella vulgui" després que anunciés dijous a Arganda del Rey la posada en marxa aquest curs de dos plans específics per a combatre el fracàs escolar, enfocats a millorar la llibertat, pluralitat i qualitat educativa ia personalitzar i reforçar l'atenció als alumnes amb necessitats especials.

Mitjançant un comunicat, CC.OO. adverteix que "mai abans en democràcia" s'havia anunciat "una purga ideològica i censura dels llibres de text ", segons ha arribat a qualificar el sindicat, però creu que "la tirania 'la madrilenya' no coneix límits".

"La presidenta de la Comunitat de Madrid externalitza la supervisió dels llibres de text i del sistema educatiu, desafiant l'article 27.8 de la Constitució i totes les lleis orgàniques de la democràcia", ha criticat la secretària general de la Federació d'Ensenyament de CCOO Madrid, Isabel Galvín, que afegeix que és una postura "declaradament antisistema" i "anticonstitucional".

Ayuso va defensar que combatran el fracàs escolar "en tots els seus vessants" i ha remarcat que el preocupa "la sentència oculta", la que s'està no s'està reconeixent com a fracàs però també ho és. Com a exemple d'això va posar alumnes que amb un títol a la mà "no són capaços de llegir un text complex, resumir-lo i rebatre'l" i als que arriben a la universitat "sense conèixer la història d'Espanya", sense comprendre'n un gràfic o sense conèixer autors com Miguel de Cervantes.

Davant d'això, CCOO recorda que els criteris que, segons la Llei Orgànica d'Educació, s'han de seguir per a aquesta supervisió, han de ser “la seva adaptació al rigor científic adequat a les edats dels alumnes i al currículum aprovat per cada Administració educativa” .

Així mateix, Galvín subratlla que aquests "hauran de reflectir i fomentar el respecte als principis, valors, llibertats, drets i deures constitucionals, així com als principis i valors recollits a la mateixa Llei ia la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, a les quals s'ha d'ajustar tota l'activitat educativa”.

"Desitjant aquest mandat legal, Ayuso adverteix que la revisió la realitzarà a través de convenis amb la Reial Acadèmia Espanyola, d'Història, Belles Arts i Ciències", diu Galvín i afegeix que "són entitats alienes a l'educació i no són els Serveis de Inspecció Educativa a què la Llei atorga aquesta competència i funció específica i excloentment", compostos per funcionaris "de la més alta qualificació i experiència en el camp de l'educació".

En aquest sentit, la representant de CC.OO. lamenta que la Inspecció d'Educació "no ha deixat de ser atacada pel Govern d'Ayuso", que "no destitueix a atacar la seva llibertat d'actuació".

ELS DOS NOUS PLANS D'AJÚS

Pel que fa al pla per la llibertat, la pluralitat i la qualitat de l'educació, el Govern regional cerca oferir als col·legis i instituts les eines que els permetin combatre la devaluació de la qualitat educativa. Per això, la Conselleria dEducació, Ciència i Universitats està culminant ledició duna guia amb recomanacions i pautes concretes.

Ayuso vol "garantir que els alumnes segueixin rebent notes alfanumèriques", ja que permeten als pares saber quin és el rendiment dels seus fills i als alumnes obtenir una "qualificació justa" que l'orienti en els avenços i els problemes.

A més ha defensat que vetllessin perquè els temaris s'imparteixin en la seva totalitat i posaran en marxa metodologies de lectura i escriptura que prestin especial atenció a la comprensió lectora, cal·ligrafia, ortografia i sintaxi, amb iniciatives com a lectures de textos clàssics proposats per membres de la Reial Acadèmia Espanyola i la Reial Acadèmia de la Història. També s'hi preveu l'organització de premis i certàmens de lectura que promoguin la correcta expressió i el bon ús de l'espanyol.

D'altra banda, la Comunitat de Madrid llançarà el Pla Inclou . Amb l'objectiu de "personalitzar l'ensenyament" cada centre haurà de detallar les mesures organitzatives, curriculars i metodològiques concretes que hauran de prestar alumnes amb necessitats especials, altes capacitats o problemes de dislèxia. "Les famílies tindran dret a conèixer-les perquè a l'hora d'escollir centre puguin tenir en compte aquest valor afegit", ha apuntat Ayuso.

Una altra de les novetats avançades per la presidenta madrilenya és la creació de la Xarxa de Ràdios Escolars, una plataforma que tindrà com a objectiu integrar les ràdios i treballs podcasts periòdics que es treballen des dels centres educatius i la seva aplicació com a recurs educatiu. Es potenciarà "la ràdio com a vehicle d'expressió", i per això, trauran "molt aviat una convocatòria perquè un centenar de centres" constitueixin aquesta xarxa.

"Els alumnes, les famílies, els directors, els docents i el personal de serveis comptareu sempre amb el suport del Govern de la Comunitat de Madrid perquè d'aquí 10 o 20 anys puguem mirar enrere i sentir-nos orgullosos que l'educació que avui cuidem doni els millors fruits possibles.