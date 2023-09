La portaveu socialista, Pilar Alegría. Foto: Europa Press

El PSOE no es tornarà a reunir amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , abans de la sessió d'investidura dels dies 26 i 27 de setembre, tal com havia sol·licitat el president popular.

A més, ha acusat aquest partit de generar el problema actual a Catalunya i de no recolzar les solucions que proposa el PSOE.

"I no és la primera vegada que el Partit Socialista ha de solucionar problemes generats pel Partit Popular. I quan plantegem solucions no només mai comptem amb el suport del Partit Popular per a res, sinó que només tenim davant soroll i menyspreu cap al Partit Socialista , faltes de respecte", ha indicat la ministra d'Educació i Formació Professional en funcions i portaveu del PSOE, Pilar Alegría.

Sense esmentar explícitament l'amnistia ni Catalunya, la portaveu socialista ha lamentat que el PP no doni suport a les "solucions" que plantegen els socialistes alhora que els acusa d'estar en mans de la ultradreta en haver tancat un altre pacte amb Vox en un govern regional, en aquest cas a Múrcia.

En aquest sentit, Alegría afirma que van acceptar reunir-se amb Feijóo la setmana passada per "cortesia institucional" i que en aquesta trobada li van demanar dur a terme la renovació del Consell General del Poder Judicial que fa 4 anys i mig que està caducat.

SENSE RESPOSTA SOBRE EL CGPJ

"No hem rebut resposta per part seva i segueix dilatant una situació que dura més de 1.700 dies", ha retret i per tant afirma que no es reuniran amb un PP que al seu parer està en mans de Vox després d'un altre pacte més a un Executiu regional.

"Són vostès les línies tortes de la dreta europea. Mentre la CDU alemanya tanca la porta als ultres, vostès els posen la catifa del Partit Popular", ha afegit.

D'aquesta manera el PSOE respon a la proposta de Feijóo que va sol·licitar una nova reunió amb Sánchez després que Carles Puigdemont fes públiques les condicions per recolzar una investidura.