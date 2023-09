Carles Puigdemont / @EP

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , podria tenir una estratègia per forçar Pedro Sánchez a complir les exigències establertes per asseure's a negociar una possible investidura del líder socialista.

Segons fonts properes a Puigdemont a Waterlooo, els seus set diputats estan disposats a unir els seus vots als del PP i Vox, sumant un total de 176 diputats, amb la finalitat de recolzar una moció de censura contra Sánchez. Això podria alterar les majories parlamentàries i provocar una anticipada convocatòria electoral si no es compleixen les condicions en els temps establerts. Una carta a la màniga dels independentistes que estarien disposats a jugar si no es dóna resposta a les seves peticions.

L'expresident català i el seu equip mantenen una desconfiança envers les promeses de l'actual president en funcions, Pedro Sánchez . Estan treballant en un pla minuciós per assegurar-se que no quedin caps solts després de la formació del nou govern de coalició.

L'objectiu és recordar a Sánchez que l'"amnistia completa" només és un requisit previ per seure a negociar el suport d'una possible investidura. Per aquesta raó, els socialistes estan considerant la possibilitat de dur a terme una sessió parlamentària “exprés” per aprovar aquesta mesura abans de la constitució del nou govern encara estant en situació d'interinitat com a govern.

L'AMNISTIA, EL PUNT DE PARTIDA



Junts té una extensa llista de demandes destinades a abordar el que consideren "greuges" cap al moviment independentista català. El seu objectiu és aconseguir que la majoria d'aquestes demandes es compleixin a la primera meitat de la legislatura.

A més, rebutgen la idea que Puigdemont estigui reduint les expectatives després de la celebració de la Diada o que tot sigui part d'una estratègia de negociació. Afirmen que l'amnistia és el punt de partida i que, a diferència del que ha estat expressat per Sumar, plantejaran noves demandes després de la investidura.

Els neoconvergents han pres nota dels suposats "errors" d' ERC en les negociacions amb el PSOE. Segons la seva perspectiva, la suposada "submissió" dels republicans en acceptar acords considerats insatisfactoris és la principal raó per la qual part de l'electorat independentista va optar per l'abstenció a les eleccions del 23 de juliol. A Junts estan considerant dos possibles escenaris.

El primer planteja que només podran convèncer la seva base que la via de la negociació és efectiva mitjançant la presentació de "fets" concrets que resultin beneficiosos per a la majoria del moviment independentista, no només per a les figures prominents del procés, com opinen que van ser els indults.

El segon és que no hi ha por a una repetició electoral. Tenen la convicció que, en mantenir la coherència i retirar el seu suport a Sánchez en cas que no compleixi els seus compromisos, seran recompensats per la seva base de votants en futures eleccions generals oa les catalanes del 2025. Concretament, aspiren a guanyar entre 10 i 12 escons a les properes eleccions generals.



SENSE POR A LA DRETA

Puigdemont ha emfatitzat que el "conflicte català és amb l'Estat espanyol", sense importar si els interlocutors pertanyen al PP o al PSOE. En altres paraules, no té cap objecció a arribar a acords amb el PP si això contribueix a l'avenç de l'agenda de l'autodeterminació.

Aquest plantejament contrasta amb la postura del seu principal rival a l'espectre nacionalista, ERC, que sempre ha rebutjat comprometre's a recolzar forces progressistes si això resulta en un enfortiment de l'"extrema dreta de Vox".



Tot i això, l'objectiu de Puigdemont passa per aconseguir l'amnistia per a unes 4.000 persones del moviment independentista, a més d'incloure els policies que enfronten procediments judicials relacionats amb la seva participació en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

A més, afirmen que la seva disposició a entaular converses amb el PP s'ha confirmat les últimes setmanes, ja que representants d'Alberto Núñez Feijóo han reconegut els contactes amb Junts.