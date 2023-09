El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta , ha animat aquest divendres els joves de Catalunya que hagin complert o hagin de complir 18 anys el 2023 que sol·licitin el Bo Cultural Jove abans del 30 de setembre, quan finalitza el termini.

Així ho ha declarat als periodistes després de visitar al costat de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , la llibreria Norma Comics, on després es reuniran amb una quinzena de joves per “fer difusió del Bo Cultural, perquè encara hi ha moltíssims joves que no ho han sol·licitat ".

Iceta ha admès "certa preocupació perquè Catalunya està 8 punts per sota de la mitjana espanyola de sol·licituds a dia d'avui" , i ha afegit que espera que fins al 30 de setembre augmentin les sol·licituds.

La iniciativa permet que les persones nascudes el 2005 sol·licitin a través de la pàgina web bonoculturajoven.gob.es els 400 euros per a l'adquisició de productes, serveis i activitats culturals.

El ministre també ha destacat que aquest divendres coincideixin la inauguració de La Setmana del Llibre en Català, que se celebrarà fins al 17 de setembre al Moll de la Fusta, i l'anunci del guanyador del Premi Nacional del Còmic, que ha estat per al autor Borja González per la seva obra 'Crit nocturno'.