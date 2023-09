També va reiterar el compromís del Govern en l'equiparació de gènere a l'esport professional, inclòs el futbol femení. EP

El ministre de Cultura i Esport en funcions, Miquel Iceta, ha afirmat que el Govern donarà suport "a totes les dones que exerceixin totes les accions en defensa dels seus drets quan creuen que han estat vulnerats", després que aquest divendres la Fiscalia de la Audiència Nacional hagi presentat la querella contra l'ara suspès president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, pel petó sense consentiment a la futbolista Jenni Hermoso.

Així ho ha dit en declaracions als periodistes a Barcelona després de visitar al costat de l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, la llibreria Norma Comics, on després es reuniran amb joves per parlar sobre el Bo Cultural Jove.

El ministre ha recordat que la querella de la Fiscalia permetrà obrir la via judicial "perquè probablement hi hagi hagut una vulneració de drets, que té a més una sanció penal".

Per a Iceta, el que ha passat ha de servir per "valorar el gran esforç de les dones esportistes, que estan guanyant i avançant a passos de gegant" i també per crear una major consciència de la necessitat d'avançar cap a la igualtat i de no acceptar, ha dit, cap mena d'obstacle ni trencament de drets.

"Aquest 'S'ha acabat' ha vingut per quedar-se i farà de la societat espanyola una societat millor", ha afegit.

VAGA DE LA LLIGA F



Preguntat per la vaga de les jugadores de la Lliga F, ha respost que la respecta perquè "el procés d'equiparació entre homes i dones a l'esport ia l'esport professional encara no ha aconseguit la plenitud i la plena igualtat".

I ha reafirmat el compromís del Govern en aquesta qüestió: "Contribuirem, com ja ho hem fet, fins i tot econòmicament, perquè el futbol professional femení arribi a les quotes del futbol professional masculí".