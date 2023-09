També esmenten l'augment de l'abstenció com a resultat de la manca d'avenços cap a la independència i recorden la mobilització del 2022 contra l'estratègia autonomista de la Generalitat. EP

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha considerat que l'"afebliment" de l'Estat és una oportunitat per activar i fer efectiva la declaració unilateral d'independència (DUI) i ha apuntat que aquest ha de ser també l'objectiu dels partits independentistes.

Al manifest per la Diada publicat aquest dissabte, ha assegurat que la Diada de Catalunya d'aquest dilluns 11 de setembre és una "bona oportunitat perquè la mobilització independentista exigeixi aprofundir en l'afebliment de l'estat repressor i alhora activar la majoria del Parlament per fer efectiva la independència".

"Només cal no arribar a cap acord amb les institucions espanyoles que no sigui el respecte a allò que el Parlament de Catalunya decideixi per fer efectiva la independència", ha afegit.

Ha reiterat que ERC i Junts han d'exigir el "reconeixement explícit" de l'1-O per negociar amb els que volen governar a Espanya, en al·lusió a una futura investidura del president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez.

LLISTA CÍVICA



L'ANC ha avisat que si la DIU continua sense ser efectiva, "s'acabaran activant nous instruments polítics perquè la independència sigui una realitat a la propera legislatura" i ha assenyalat la llista cívica com l'instrument a desenvolupar.

Ha assegurat que entre la ciutadania s'ha consolidat una "exigència creixent envers la classe política amb increments notables de l'abstenció pel fet que la majoria independentista del Parlament es nega a fer efectiva la independència".

També ha recordat que la mobilització del 2022 va servir per "denunciar l'estratègia autonomista" de la Generalitat, cosa que segons l'entitat va comportar que bona part de l'independentisme deixés de donar-los suport.