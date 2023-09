La situació política està generant tensions internes al PP i podria tenir importants conseqüències al panorama polític espanyol. EP

El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es troba en una cruïlla política mentre s'aproxima la data de la seva investidura com a president del Govern. Tot i que el PP manté públicament el seu compromís de lluitar fins al final, en privat, Feijóo ha començat a considerar la possibilitat de retirar-se a causa de la manca de suports necessaris per a la seva investidura.

NEGOCIACIONS I OBSTACLES

A mesura que s'esgoten les opcions i queden tres setmanes fins avui programada per a la investidura el 26 i 27 de setembre, alguns dirigents del PP reconeixen que estan construint una narrativa política per explicar la difícil situació. Tot i això, la direcció del partit no renuncia, almenys públicament, a continuar buscant suports.

Fonts properes a Feijóo han revelat que en privat ha manifestat el seu escepticisme sobre l'èxit de la seva darrera estratègia, que implica converses amb partits nacionalistes. A més, considera que aquesta tàctica està generant tensions internes al partit.

CANDIDAT GUANYADOR?

El PP insisteix a presentar Feijóo com un "candidat guanyador" de cara a l'opinió pública i manté l'esperança que la situació pugui canviar si l'actual president, Pedro Sánchez, no és elegit i es convoquen noves eleccions després de Nadal.

Feijóo està conscient que el Partit Nacionalista Basc (PNB) és clau per a la seva investidura, mentre que Junts té la influència necessària per bloquejar-la. Fins ara, ni el PNB ni Junts han mostrat disposició a donar suport a Feijóo. Tampoc no s'ha produït un acostament amb el PSOE, com ho va evidenciar la reunió fallida entre Feijóo i Sánchez la setmana passada.

POSSIBLES ESCENARIS

Tot i els dubtes en privat, la direcció del PP insisteix que només falten quatre vots perquè Feijóo sigui investit, cosa que significa que el partit considera que persuadir el PNB és l'única opció viable.

Feijóo també es preocupa per la possibilitat que Coalició Canària (CC) no mantingui el seu vot a favor, cosa que el deixaria amb un suport limitat a la investidura. CC ha establert condicions per al suport, inclosa la implementació d'una "agenda canària" i el compliment d'acords pressupostaris per al 2023.

CONSEQÜÈNCIES

La manca de suport per a Feijóo podria tenir importants conseqüències polítiques a Espanya. Si la seva investidura fracassa, s'obriria la porta a la convocatòria de noves eleccions, cosa que augmentaria la incertesa política al país en un moment crucial.

A més, la situació està generant tensions internes al PP, ja que alguns membres del partit qüestionen l'estratègia i la viabilitat de Feijóo com a candidat. La pressió augmenta a mesura que s'acosta la data límit per a la investidura.

CONTINUA LA LLUITA

Tot i els desafiaments i les dificultats, el PP segueix endavant amb la seva lluita per aconseguir suports per a Feijóo. La direcció del partit està decidida a continuar treballant les properes setmanes per convèncer els partits clau i mantenir viva l'esperança del seu líder de convertir-se en president del Govern.

La incertesa política a Espanya continuarà mentre es desemboliqui aquesta complexa trama de negociacions i estratègies polítiques.