Aquesta incògnita es converteix en un punt datenció crucial enmig de la preocupació per la seguretat i el desenvolupament de les negociacions. EP

En un context de preocupació creixent, el Govern es manté en estat d'alerta. Els antecedents recents han elevat la tensió, i ara totes les mirades estan posades en la celebració de la Diada a Catalunya, ja que hi ha el temor que grups radicals puguin planejar accions per alterar l'ordre públic. Aquesta situació genera inquietud al Govern, ja que temen que aquests esdeveniments desagradables revisquin dolorosos records de passats esdeveniments, com el referèndum il·legal de l'octubre del 2017 i les seqüeles del procés separatista. Aquest escenari podria dificultar encara més les negociacions ja delicades amb Junts i Carles Puigdemont, que són essencials per a la formació d'un nou Govern liderat per Pedro Sánchez, amb la qüestió de l'amnistia encara en discussió.

Des d'una perspectiva de seguretat, s'entén que els Comitès de Defensa de la República (CDR) tenen dues facetes a les seves accions. La primera és més pública i visible, centrada en manifestacions i protestes en què insten la participació ciutadana, com ha estat el cas en la promoció de la Diada a través de les xarxes socials.

L'esdeveniment principal de la Diada està programat per a les 4 de la tarda a la plaça de Sants, amb el lema "De l'opressió a la independència", i es dirigirà cap a la Ciutat de la Justícia, amb la intenció d'arribar a les 17 :14 hores, un moment històric en la lluita del separatisme català que inspira la celebració de la Diada.

A més, les delegacions locals dels CDR han organitzat diversos esdeveniments a tot Catalunya per mostrar la seva força i defensar les seves demandes centrades en el referèndum i la independència. Tot això passa en un moment en què el separatisme català juga un paper crucial en l'equilibri de poder que podria permetre a Pedro Sánchez arribar a la Moncloa, depenent del suport d'ERC i Junts per obtenir la majoria davant d'Alberto Núñez Feijóo.

No obstant això, hi ha una altra cara de la moneda que genera encara més preocupació al Govern. Es tracta dels CDR que operen més discretament i s'enfoquen en l'alteració de l'ordre públic a través de petits grups organitzats amb objectius de sabotatge i boicot. Un exemple d'això és el cas dels individus detinguts durant la Volta Ciclista, que havien dissenyat un dispositiu sofisticat per atacar els ciclistes. L'existència d'aquests grups, que operen com a cèl·lules, representa una amenaça significativa a causa de la magnitud de la seva activitat subversiva.

Un dia de la Diada marcat per incidents violents tindria un impacte negatiu a les negociacions de Sánchez amb el separatisme català i podria posar en risc l'amnistia que es discuteix per a Puigdemont i altres implicats en els esdeveniments del 2017. Els socialistes admeten que ja hi ha tensió al partit en relació amb aquest tema i temen que les crítiques s'estenguin més enllà d'Emiliano García Page, l'únic líder regional actiu que ha expressat clarament la seva oposició a aquestes concessions.

Una altra preocupació al si del PSOE és que la Diada intensifiqui la rivalitat entre Puigdemont i Oriol Junqueras pel lideratge polític del moviment independentista, cosa que podria augmentar el cost polític de qualsevol acord d'investidura.

S'ha informat que Sánchez prefereix esperar que passi la Diada abans de tancar qualsevol acord amb Puigdemont, i encara té marge per negociar. Aquest termini temporal és similar al que el PSOE va atorgar a Alberto Núñez Feijóo per afrontar la seva investidura els dies 26 i 27 de setembre.