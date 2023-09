Va expressar la seva confiança a l'Estat de dret i als mecanismes judicials per abordar aquesta qüestió i va afirmar que el PP portarà el tema a tots els parlaments autonòmics, el Congrés i el Senat. EP

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que en cas que s'impulsi una llei d'amnistia "o similar", "amb el vistiplau del PSOE", hi haurà una resposta "judicial, política i electoral".

Així ho ha afirmat en una entrevista publicada aquest diumenge pel diari 'La Razón', en què ha criticat el president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per "renunciar als seus principis ia la seva dignitat" per negociar amb els independentistes aquesta llei.

"Han estat reiterades les manifestacions de Sánchez i dels seus ministres defensant que l'amnistia no cabia a la Constitució (...). Què ha canviat aquests dos últims mesos? Doncs només dues coses, que Sánchez ha perdut les eleccions i que està disposat a qualsevol cosa per tornar a ser president del Govern després de perdre les eleccions", ha assenyalat sobre això.

Davant d'això, ha confiat en els mecanismes de l'Estat de dret i ha advocat per esperar a veure "quin és el preu que el senyor Sánchez està disposat a pagar" i, després, valorar "quins són els mecanismes davant del Tribunal Suprem per reaccionar". "I, finalment, caldrà veure què passa en el cas que aquesta possible llei arribi al Tribunal Constitucional", ha explicat, per incidir també en l'efecte d'aquesta decisió a les eleccions europees del 2021, així com les basques i gallegues.

"Estic convençut que amb els mecanismes judicials, en què confio, i els mecanismes ètics i electorals frenarem aquest acord d'impunitat per a l'independentisme, si s'arriba a confirmar", ha postil·lat, per avançar que el PP farà que es debati aquest assumpte a tots els Parlaments autonòmics, el Congrés i el Senat.

Feijóo ha asseverat així que es dedicarà "en cos i ànima" a frenar aquest tema: "Després de guanyar les primeres eleccions generals a què em presento, la meva obligació és preservar els valors bàsics de la democràcia espanyola".

CONTACTES AMB JUNTS I ERC



Qüestionat pels seus contactes amb Junts per parlar sobre la investidura, el líder del PP ha dit que el partit independentista es va posar en contacte a través de "canals informals" i "alguns missatges". "Però, quan estava pendent la reunió oficial amb Junts, el senyor Puigdemont es va referir al PSOE i al PP en la compareixença amb les seves exigències per donar suport a una investidura, i immediatament vaig sortir a deixar clar que davant d'una investidura condicionada a l'amnistia, la reunió podíem estalviar-nos-la", ha detallat.

Alhora, ha assenyalat que ERC, que ara no vol parlar amb el PP, sí que va voler abans de les eleccions, "quan van fer arribar diversos missatges per contactar i parlar".

Feijóo ha assegurat, en aquest sentit, que el seu partit "està disposat a parlar amb els grups parlamentaris" perquè en "això consisteix la política", si bé ha precisat que l'"única excepció" és Bildu: "No els considerem un interlocutor vàlid" mentre mantinguin a les seves llistes persones condemnades per delictes de sang i mentre no condemnin els 900 assassinats d'ETA".

D'aquesta manera, ha manifestat que no s'ha sentit qüestionat pel seu partit a l'hora de poder establir contacte amb els partits independentistes, i per això, ha subratllat, "ho tornaria a fer".

D'altra banda, Feijóo, que ha celebrat el "comportament d'una enorme dignitat de Vox" per deixar-lo governar en solitari, s'ha referit al PNB i li ha avisat que "ha de decidir si vol ser un més dels satèl·lits del sanxisme" o vol tenir un criteri propi per a la defensa dels interessos bascos”.