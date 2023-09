Marta Vilalta d'ERC defensa la necessitat de continuar avançant cap a la independència de Catalunya de manera estratègica. EP

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha respost la proposta de la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, d'impulsar una declaració unilateral d'independència (DUI) l'endemà que se n'aprovi una hipotètica llei d'amnistia: "Si fos tan fàcil, ja seríem independents".

En una entrevista aquest diumenge a Rac1, ha assegurat que el que ERC busca és fer "passos endavant, no enrere", i ha apuntat textualment que malgrat que la repressió imposada per l'Estat s'han pogut fer passes pel camí cap a la independència.

"No juguem sols en aquesta partida, tenim un Estat davant que hem vist com se les gasta aplicant la repressió", ha afegit, i ha recordat que es troben en un procés en què han de continuar treballant.

Segons ella, l'independentisme està en un moment d'oportunitat en ser determinant per a la possible governabilitat de l'Estat, i per això necessita "teixir unes complicitats i una estratègia compartida".

Vilalta ha assenyalat que en aquests moments prioritzen la via negociadora, però que no renunciaran "a cap via democràtica ni tampoc a l'autodeterminació" de Catalunya.