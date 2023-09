Aquesta iniciativa ha generat controvèrsia dins del partit ia l'esquerra, i es considera un intent de Pedro Sánchez de guanyar el suport del separatisme català. EP

El PSOE treballa en una nova legislació coneguda com la "Llei d'Alleujament Penal", com a part de l'acord d'investidura amb Carles Puigdemont i ERC. Aquesta llei, que busca encobrir una possible amnistia, atorgarà al Govern facultats excepcionals que s'assemblen a la prerrogativa de l'indult, cosa que permetria amnistiar Puigdemont i altres involucrats als esdeveniments del 2017 a Catalunya.

A més d'aquesta concessió, el PSOE també planteja oferir un referèndum no vinculant a Catalunya com a part de l'acord, encara que els detalls específics, com ara la data i la pregunta, encara no estan definits.

Tot i aquestes negociacions, el PSOE enfronta un creixent descontentament intern, amb destacats membres i líders regionals expressant la seva oposició a una possible amnistia. Tot i que el Govern no esmenta públicament la paraula "amnistia", la proposta està sobre la taula, i alguns membres del PSOE han estat crítics en el passat, qualificant-la d'"inconstitucional".

La tramitació d'aquesta llei començarà abans de la investidura de Pedro Sánchez, i es farà a través dels grups parlamentaris, evitant així la necessitat d'informes d'òrgans com el Consell d'Estat.

Addicionalment, el Govern busca guanyar-se el suport dels partits separatistes catalans i bascos mitjançant canvis en matèria lingüística, com ara la reforma del reglament del Congrés per permetre l'ús de les llengües cooficials i una proposta per reconèixer el català, el gallec i l'euskera com idiomes oficials de la Unió Europea, que començarà a debatre's la setmana que ve.

Aquestes negociacions coincideixen amb la celebració de la Diada a Catalunya, i hi ha preocupació a La Moncloa per possibles actes de violència que podrien afectar l'intent de Sánchez d'assegurar el suport del separatisme català i l'amnistia per a Puigdemont i altres involucrats als esdeveniments del 2017 .