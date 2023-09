Tribunal Constitucional / @EP

El Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat el recurs d'empara formulat pel PSOE perquè es portés a terme un recompte dels vots nuls a la província de Madrid durant les eleccions generals del 23 de juliol passat, unes 30.000 paperetes clau per a facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

La Sala Segona, reunida d'urgència des de les 9.00 hores, ha donat suport així a la ponència de la magistrada progressista Laura Díez, que proposava desestimar la impugnació socialista.

Els magistrats han seguit igualment el criteri del fiscal en cap del TC, Pedro Crespo, que va demanar rebutjar el recurs del PSOE perquè considera que no hi ha un dret a sol·licitar el recompte dels vots nuls "basat en la mera voluntat".

En la mateixa línia es va expressar el magistrat conservador Enrique Arnaldo en un vot particular, així com altres veus de la cort de garanties, que advertien del perillós precedent que suposava permetre recomptes electorals a caprici de les parts sense que hi hagi indicis d'irregularitats.

La decisió adoptada avui contrasta amb la del 5 de setembre passat, quan la majoria progressista d'aquesta mateixa sala --de quatre davant de dos-- va acordar admetre a tràmit l'empara electoral, en base també a una ponència de Díez.

Es dóna la circumstància que el PP va recusar la magistrada ponent al·legant que el fet d'haver estat càrrec de Moncloa la impedia ser imparcial en aquest assumpte, si bé la Sala Segona ho va rebutjar per unanimitat.

CLAU A LA INVESTIDURA

Les paperetes nul·les que demanava revisar el PSOE van permetre proclamar el dirigent del PP Carlos García Adanero com a diputat electe, impedint que el socialista Javier Rodríguez Palacios aconseguís l'escó.

Si hagués sumat aquest diputat, el PSOE hauria tingut més fàcil una hipotètica investidura de Pedro Sánchez perquè ja no hauria necessitat el vot a favor de Junts, sinó que n'hauria tingut prou amb una abstenció del partit de Carles Puigdemont.

El Partit Socialista va acudir al Constitucional després que el Tribunal Suprem (TS) rebutgés també la seva pretensió perquè considera que "la mera diferència numèrica en els resultats que s'addueixen en aquest cas (1.200 vots) no és base suficient per a la revisió".