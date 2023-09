Foto: Europa Press

Òmnium Cultural ha xifrat en més de 1.400 (en concret, 1.432 ) la xifra total de persones vinculades a l'independentisme que, segons el parer de l'entitat sobiranista, s'haurien de beneficiar d'una hipotètica amnistia .

Durant el seu parlament a la Diada, el president de l'entitat, Xavier Antich , va assegurar que la petició és aquesta, tot i que xifra en 4.400 el nombre de "represaliats" pel Govern d'Espanya.

Segons els càlculs de l?entitat, hi ha 113 condemnades penalment, 17 pendents de sentència, 387 amb causa penal oberta, 880 sancionades administrativament i 35 pendents del Tribunal de Comptes.

En canvi, una de les persones que queden fora d'aquesta petició és l' expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.

Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental durant el temps que va estar al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Segons el parer de l'entitat sobiranista, la seva causa no és equiparable al dels altres "represaliats", tot i que fins i tot Antich va dir, fa un any i mig (quan encara no havia estat condemnada) que Borràs era víctima "d'una operació del estat".