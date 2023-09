La seu del Parlament Europeu. Foto: Europa Press

L' Eurocambra va decidir, el passat dilluns 11, ajornar per algunes setmanes la presa de decisió pel que fa a l'ús del català a les sessions plenàries de la institució. Després d'una reunió celebrada a Estrasburg, la Mesa Directiva ha anunciat que postergarà el debat fins després de la pròxima reunió del Consell General de la Unió Europea, programada per al 19 de setembre. Això és perquè els 27 Estats membres votaran, a sol·licitud del govern espanyol, sobre la possible inclusió del català, gallec i basc com a llengües oficials de la Unió Europea.

La presidenta del Parlament Europeu, Robert Metsola, ha comunicat als altres membres de la Mesa sobre les dues sol·licituds presentades pel govern espanyol. La primera sol·licitud busca autoritzar l'ús del català, el gallec i el basc al Parlament Europeu, com a resultat de l'acord amb ERC a la taula de diàleg. La segona sol·licitud busca que aquestes tres llengües es converteixin en oficials a tota la Unió Europea, una exigència plantejada per Junts durant les negociacions per a la formació de la Mesa del Congrés. La Mesa ha acordat de manera unànime que no prendran cap decisió fins a conèixer la posició del Consell de la Unió Europea.

Des del Parlament Europeu asseguren que Metsola ha informat que "el govern espanyol ha demanat al Consell que reconegui com a llengües oficials d´Espanya diferents dels castellà que tenen estatus constitucional a Espanya -el basc, el català i el gallec".

"La Mesa, per unanimitat, ha destacat que no es podia prendre cap decisió al respecte a la reunió d'avui", expliquen les mateixes fonts. De fet, l'estratègia del Parlament Europeu és passar la pilota al Consell de la UE, ja que si avala l'oficialitat del català, el seu ús al plenari seria automàtic. Tot i això, si la iniciativa no prosperés, la Mesa podria permetre el seu ús a la cambra encara que no sigui oficial si la proposta té majoria.