Diputació de Barcelona / Wikipedia Commons

El 25 de juliol passat, Esquerra Republicana es va incorporar al govern de la Diputació de Barcelona. Dos mesos després, la seva influència comença a fer-se notòria en el nomenament de representants a l'estructura de l'administració que abasta més enllà dels municipis. Fonts properes al partit han informat que el proper 15 de setembre, el periodista Xabier Barrena se sumarà a l'equip d'assessors dels republicans.

L?actual integrant de la secció de política d'El Periódico passaria a formar part del personal eventual de la Diputació. Tots ells reben salaris bruts mensuals que oscil·len entre els 4.072,13 i els 6.222,87 euros.

La majoria, els assessors dels grups polítics ocupen posicions a la part inferior de l'escala salarial. Tot i això, aquells que assumeixen més responsabilitats dins dels grups polítics reben salaris que s'assemblen als de diversos càrrecs electes.

DOS VICEPRESIDENTS D'ERC A LA DIPUTACIÓ

Després d'un acord amb el PSC liderat per Lluïsa Moret, ERC va aconseguir assegurar-se dues vicepresidències a la Diputació . Aquest pacte va enfortir la presència dels socialistes a la institució.

El grup de Salvador Illa havia obtingut la majoria gràcies a un acord amb els Comuns , recolzat per dos alcaldes independents de Junts, Marc Castells (Igualada) i Sergi Vallès (Torrelles de Foix), així com el vot a favor de Jordi Ballart (Tot per Terrassa).

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras , assumeix el càrrec de vicepresident segon, exercint també el rol de portaveu del grup i president delegat de l'àrea de Bon Govern, Transparència i Participació.

Per part seva, la regidora de Barcelona, Eva Baró, ocupa la posició de vicepresidenta cinquena.

A més, exerceix com a presidenta delegada de l'àrea de Feminismes i Igualtat, forma part de la Junta de Govern i actua com a portaveu adjunta del grup dels republicans.



XAVIER BARRENA

Des de principis d'aquest mes, Barrena ha estat negociant el seu ingrés a les files d'ERC. Fonts properes al partit republicà destaquen que la seva estreta relació amb la secretària general del partit, Marta Rovira , ha aplanat el camí perquè s'uneixi a la formació i contribueixi a millorar la imatge del partit.

A més, assenyalen que des de fa temps, Marta Rovira, que és a Suïssa, ha estat insistint en la incorporació del periodista, encara que aquesta confirmació no es va fer pública fins que el partit va començar a col·locar els seus representants a la Diputació.