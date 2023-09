Arxiu - La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso a Barcelona el 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciat a través de les xarxes socials que acudirà el proper 8 d'octubre a la manifestació que Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat a Barcelona en contra de l'amnistia als encausats per el procés i l'autodeterminació de Catalunya.

Al seu perfil de la xarxa social 'X', Díaz Ayuso ha publicat "Aquí estaré", text que ha acompanyat amb la notícia de la convocatòria de la protesta.

SCC ha convocat una manifestació el diumenge 8 d'octubre al migdia a Barcelona amb el lema 'No en nom meu. Ni amnistia ni autodeterminació' per "donar veu als ciutadans catalans i de la resta d'Espanya que no estan disposats que siguin objecte de negociació qüestions que minarien" el sistema democràtic de la Constitució.