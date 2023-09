El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares , ha demanat a Ucraïna i al Tribunal Penal Internacional (TPI) que s'investigui la mort de la cooperant espanyola Emma Igual en un atac ocorregut en territori ucraïnès com un possible "crim de guerra".

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares @e

Albares ha enviat sengles cartes al fiscal en cap del TPI, Karim Khan, i al seu homòleg ucraïnès, Dimitro Kuleba, per demanar-los que tant la fiscalia de la cort amb seu a l'Haia com la fiscalia ucraïnesa investiguin el cas, segons ha anunciat en declaracions a Estrasburg, on aquest dimarts assistirà al Debat sobre l'Estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen.

En tots dos casos, el ministre els ha traslladat la disposició d'Espanya a col·laborar amb els mitjans materials i humans que siguin necessaris, com ja ha fet forenses espanyols que han estat ajudant les autoritats ucraïneses en la investigació d'altres casos des que es va produir la invasió russa d'Ucraïna.

Preguntat sobre què farà el Govern en cas que es demostri l'autoria russa de l'atac en què es va produir la mort d'Igual, Albares ha sostingut que correspon a la Fiscalia ucraïnesa ia la del TPI que dirigeix Khan "pronunciar-se sobre els crims de guerra" que es cometen diàriament a Ucraïna i no a ell.

Tot i això, la mort de la directora de l'ONG Road to Relief, "encara que sigui indirectament, és responsabilitat de qui va llançar la guerra d'agressió contra Ucraïna", ha subratllat, sense esmentar en cap moment el president rus, Vladimir Putin.

Però pel que fa a la "responsabilitat jurídica", ha incidit, "per fer bé les coses i perquè la responsabilitat quedi clarament establerta que ho faci la Fiscalia del TPI i la Fiscalia ucraïnesa", que són les que tenen competència, i així no puguin quedar "dubtes sobre això".

Albares ha dit que ha traslladat a la mare de la cooperant la voluntat del Govern d'"arribar fins al final" per aclarir-ne la mort, que es va produir dissabte passat quan el vehicle en què es desplaçava va rebre l'impacte d'un projectil rus a prop de Chasiv Yar, a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna.

En l'atac també va morir el voluntari canadenc Anthony 'Tonko' Ihnat i dos més van resultar ferits. Segons va explicar aquest dilluns la ministra de Defensa, Margarita Robles, el vehicle de l?ONG va quedar desintegrat. El Govern ha imposat aquest dimarts la Gran Creu d'Isabel la Catòlica a Igual a títol pòstum.