El Govern estatal considera que la baixada d'afluència a la manifestació de la Diada de Catalunya que es va celebrar aquest dilluns a Barcelona, reflecteix la baixada de suport que han patit les forces independentistes a les últimes cites amb les urnes, segons han indicat fonts de Moncloa.

Isabel Rodríguez @ep

Enmig de les converses discretes per a una possible investidura de l'actual president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , a l'Executiu eviten pronunciar-se en públic i en privat sobre l'amnistia que reclama l'expresident català Carles Puigdemont (Junts), els vots del qual són necessaris per que Sánchez sigui elegit de nou.

La imatge que va deixar la Diada, on van acudir 115.000 persones segons les dades de la Guàrdia Urbana i que suposa un descens d'afluència respecte a altres anys, no va sorprendre a Moncloa, on pensen que va en línia amb la pèrdua de suports de l'independentisme a les últimes cites.

Cal esmentar que a les eleccions generals del 23 de juliol els socialistes van obtenir a Catalunya 19 escons, 5 més que la suma de les dues forces independentistes, Junts (7) i ERC (7) que van perdre una part considerable dels seus suports. Per tant, consideren que aquesta menor capacitat de convocatòria és coherent amb la seva situació electoral i correspon amb la baixada de l'acceptació dels plantejaments independentistes a la societat catalana.

NO S'ASSENTARAN AMB JUNTS FINS PASSADA LA INVESTIDURA DE FEIJÓO



Respecte a l'optimisme de Govern per assolir un acord d'investidura o que per contra s'hagi d'anar a unes noves eleccions, les fonts consultades assenyalen que han d'aconseguir els vots i estan en posició d'aconseguir-ho, al contrari del PP que ja ha deixat és clar que no pot sumar majoria, assenyalen.

Sobre una repetició electoral, indiquen que amb la situació política que ha viscut el país els últims anys "res no és descartable".

En la mateixa línia, assenyalen que no s'asseuran a negociar "formalment" amb Junts i altres partits fins que passi la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 26 i 27 de setembre i que previsiblement fracassarà.

SUMAR, LA PART MÉS FÀCIL



Les mateixes fonts també asseguren que les converses del PSOE amb Sumar, socis probables de coalició d'un nou Govern, encara no han començat. En qualsevol cas, consideren que aquesta és "la part més fàcil" ja que compten amb un "rodatge" previ de cinc anys que facilitarà les converses.

A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat aquest dimarts a La Moncloa, la portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez, ha evitat respondre sobre la posició del Govern respecte a l'amnistia, evitant caure en errors que han fet mal al PSOE les últimes setmanes.

En ser qüestionada sobre això, ha desviat el focus cap a Feijóo i ha indicat que el Govern respecta escrupolosament el procediment de la investidura, que ara correspon al líder popular.

Sosté per tant que ara s'ha de parlar d'aquesta investidura i una vegada “fracassada”, seria el moment de parlar del camí que vol seguir el PSOE. En tot cas, Rodríguez ha volgut reiterar el seu missatge de "tranquil·litat" a la societat en assenyalar que tot passa pel marc constitucional i el diàleg.

CRÍTICA LES MOCIONS CONTRA L'AMNISTIA DEL PP



Així ha insistit a demanar "respecte als procediments" alhora que ha aprofitat per atacar el president del PP ja que, al seu parer, en lloc de presentar el seu projecte de país aquests dies previs a la investidura, està mostrant quina serà la seva tasca a l'oposició, "que s'assembla molt a l'oposició deslleial i maldestre que han dut a terme els últims cinc anys", ha llançat.

A més, la portaveu del Govern ha criticat la decisió del PP de llançar una ofensiva contra l'amnistia a ajuntaments i governs regionals. "Crèiem capaç de programar una tasca d'oposició que vagi més enllà de redactar mocions als grups municipals del seu partit", ha llançat.

En la mateixa línia ha afirmat que la investidura és un tràmit seriós encara que el candidat "no se la prengui de debò", segons li ha retret i que per tant, quan els correspongui als socialistes s'explicaran "amb absoluta transparència". Fins ara insisteix que mantindran la prudència i la discreció.