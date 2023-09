Rodríguez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La portaveu d'AdelanteAndalucía, Teresa Rodríguez, va lamentar dimarts passat 12 que, "3 anys i una legislatura després", el Tribunal Constitucional (TC) "reconeix una cosa que és òbvia, que una diputada d'IU no podia expulsar onze diputats d'AdelanteAndalucía del seu propi grup parlamentari només per haver conspirat amb PP, PSOE, Vox i CS”, una “autèntica operació de règim que finalment, gràcies al retard del Constitucional, li ha sortit més que bé”, ha opinat.

En unes declaracions remeses als mitjans i en un fil de comentaris al seu compte de X, Rodríguez s'ha fet així ressò de la decisió del Ple del TC, acordada per unanimitat, d'estimar el recurs d'empara interposat per ella mateixa i altres 8 diputats expulsats al novembre de 2020 del grup parlamentari llavors denominat Adelante Andalusia, que des de llavors van quedar com a diputats no adscrits.

El Ple del Constitucional ha avalat la ponència de la magistrada María Luisa Segoviano, que veu pertinent estimar el recurs i concedir l'empara als diputats. Tot i que estava previst que el Constitucional analitzés aquest assumpte abans d'estiu, finalment (a petició de diversos magistrats) es va optar per posposar-lo per no interferir en el procés electoral dels comicis generals del 23 de juliol passat.

El recurs es dirigia contra els acords adoptats per la Mesa del Parlament andalús els dies 18 i 25 de novembre de 2020, pels quals va prendre coneixement de l'expulsió de Rodríguez i vuit diputats més d'Adelante Andalucía (afins a ella) que compartien grup amb Podem i IU a la cambra regional a l'inici de la legislatura passada.

Les expulsions d'aquest grup parlamentari (que el 2021 va canviar el seu nom a Unides Podem per Andalusia) es van acordar el novembre del 2020 a instàncies de Podemos Andalusia amb el suport d'IU (que ostentava el portaveu del grup de la mà de la diputada Immaculada Nieto) , en entendre que aquests diputats havien incorregut en un cas de transfuguisme per haver-se deslligat del partit morat, al que representaven quan van ser elegits per formar part de la candidatura d'AdelanteAndalucía a les eleccions autonòmiques del 2 de desembre de 2018.

Posteriorment, el juliol de 2021, dues diputades més (Maribel Mora i María García) van acordar apartar-se del grup inicialment denominat Adelante Andalucía i passar a ser no adscrites, per la qual cosa Unides Podem per Andalusia va concloure la legislatura amb un grup de sis diputats davant dels 17 que havia obtingut Endavant a les eleccions del 2 de desembre de 2018.