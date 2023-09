La portaveu parlamentària del PP, Cuca Gamarra / @EP

La secretària general del PP, Cuca Gamarra , ha anunciat aquest dimecres un "gran acte" per al cap de setmana del 23 i 24 de setembre a Madrid perquè la ciutadania pugui mostrar el seu "rebuig" a una possible llei d'amnistia al procés ' i ha expressat el seu suport a la "mobilització social", a manifestacions com la del 8 d'octubre a Barcelona promoguda per Societat Civil Catalana.

Així ho ha comunicat Gamarra en una entrevista a Antena 3, recollida per CatalunyaPress , detallant que l'acte serà obert si el temps ho permet.

Gamarra ha assenyalat que l'acte servirà per denunciar que "l'únic objectiu de l'oblit", de l'amnistia, "és aconseguir una sèrie de vots" que Pedro Sánchez "necessita per perpetuar-se al poder".