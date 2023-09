Jordi Sánchez i Jordi Cuixart acudeixen a declarar l'Audiència Nacional/ Arciu EP

Malgrat tot els recursos en contra dels indults –presentats pel PP, Vox, Ciutadans i entitats civils– han anat superant els diferents tràmits jurífics i aquest dijous per primera vegada, el Suprem decidirà si revoca els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ex-presidents de l’ANC i d’Òmnium Cultural.

Ara mateix, Sànchez i Cuixart no tenen cap condemna activa: la de presó gràcies a l’indult parcial; ni la inhabilitació, extingida després de la reforma del codi penal espanyol que va eliminar la sedició, però sels va aplicar el nou delicte de desordres públics agreujats i van restar lliures de pena, però en cap cas absolts.

Si en la seva pronunciació el Suprem revoqués els indults, Sànchez i Cuixart podrien encarar una condemna per desordres públics agreujats de entre tres anys i cinc de presó i serien de nou internats, pero gaudirien de permisos penitenciaris perquè ja han complerts quatre anys penitenciaris.

Una revocació dels indults de Sànchez i Cuixart seria un missatge de revisió dels indults dels polítics condemnats per malversació, amb penes de presó més altes com Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull.

ELS MAGISTRATS QUE EVALUEN ELS NOUS RECURSOS JA VAN ARXIVAR EL PRESENTATS CONTRA ELS INDULTS A CARME FORCADELL, JOSEP RULL I JOAQUIM FORN

Val a dir que la majoria de juristes veuen molt improbable que s’arribin a revocar els indults dels presoners polítics. La llei dels indults, del 1870, diu que són irrevocables per naturalesa, però d’ençà del 2001 la sala tercera del Suprem té la potestat de revisar i revocar indults si considera que no són correctes formalment després d'analitzar si l’executiu va respectar escrupolosament tots els passos i requeriments exigits per la llei. I encara que no és habitual que es revoquin no seria la primera vegada que es revoca algun indult.

Els magistrats de la sala contenciosa-administrativa del Suprem Pablo Lucas, Wenceslao Olea, Fernando Román, Ángeles Huet i Ángel Ramón Arozamena, encarregats de la revisió de la sentència el primer que hauran de fer és decidir si Ciutadans i Vox, autors dels recursos, estaven legitimats per a recórrer contra els indults com a part afectada. Si consideren que no, el recurs serà desestimat, però si veuen que són adequats, hauran de manifestar-se en el fons.

Els mateixos magistrats que estudiaran els indults de Sànchez i Cuixart –llevat d’Arozamena– ja van arxivar els recursos sobre els indults de Carme Forcadell, Josep Rull i Joaquim Forn. En aquests casos, la tramitació es va interrompre abans d’hora per la reforma del codi penal que va suprimir la sedició. Marchena va considerar que a Forcadell, Rull i Forn –condemnats inicialment per sedició i desobediència– no els podien atribuir el delicte de desordres públics agreujats, com sí que va fer amb Sànchez i Cuixart, i els va deixar únicament la condemna per desobediència.

Com que el delicte de desobediència no es castiga amb penes de presó, i els indults eren únicament per les penes de presó, els indults havien restat sense efecte, i per tant no era pertinent mantenir els recursos en contra.