La vicepresidenta segona i Ministra de Treball i Economia Social en funcions, Yolanda Díaz / @EP

Sumar reunirà aquest dimecres el seu grup parlamentari al Congrés amb la presència del seu líder, Yolanda Díaz, i buscarà reforçar el missatge de cohesió després de la tensió derivada del repartiment dels portaveus adjunts a la cambra, on van quedar fora Podem i IU.

Així, Díaz es tornarà a dirigir al gruix dels seus parlamentaris, als quals ja va congregar el 16 d'agost, amb l'inici del curs polític per exposar les qüestions clau d'aquest període, on aspira a revalidar un Executiu de coalició amb el PSOE.

Aleshores, ja va apuntar que la coherència marcaria l'acció política de la confluència, on tots els debats interns serien benvinguts, i que resoldre el conflicte català era una prioritat.

Aquest mateix dimarts Sumar ha reclamat al PP que retiri la candidatura del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, a la investidura atès que és una "pèrdua de temps" i deixi pas per intentar conformar un govern progressista conte abans.

També ha manifestat el suport a una eventual Llei d'Amnistia tot i que ha rebaixat les expectatives que es pugui desplegar abans d'una investidura del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

D'altra banda, hi haurà a més una trobada més reduïda amb representants de les vuit formacions presents al grup parlamentari, orientada a perfilar de completar la direcció política del grup i dialogar sobre el seu funcionament intern.

Els principals càrrecs de Sumar al Congrés ja estan definits com la presidència (Díaz), la portaveu (Marta Lois) i el secretari general (Txema Guijarro), tots referenciats a Sumar que disposa de 10 diputats, mentre que Podemos, IU i els 'comunes' té cinc escons cadascun juntament amb els dos vinculats a Compromís, dos més a Más Madrid-Más País i un per a la Chunta i Més respectivament.

SUMAR DEFENSA QUE TOTS TINDRAN VISIBILITAT

La cita del grup parlamentari arriba també després del soroll intern provocat per l'assignació dels portaveus adjunts, que han recaigut als comuns (Aina Vidal), Compromís (Àgueda Mico) i la Chunta (Jorge Pueyo), en aquest últim cas en alternança amb Més per Mallorca (Vicenç Vidal). Així, van quedar fora d'aquests càrrecs Podem, IU i Más País.

Des de Sumar han insistit durant les darreres dues setmanes que aquesta composició obeeix a primar el caràcter plurinacional del grup, i ha promès que totes les formacions polítiques tindran visibilitat i capacitat d'iniciativa parlamentària.

I apuntava que encara queda el repartiment dels portaveus de les comissions parlamentàries pendents de definir al Congrés, així com presidències o llocs a taula d'aquests òrgans parlamentaris.

La mateixa portaveu parlamentària va defensar que Sumar és un grup plural però que treballarà de manera coordinada i cohesionada, convidant a no veure l'elecció dels portaveus adjunts com un "greuge" o "exclusió".

Tot i això, Podem ha apel·lat a la pròpia Díaz a corregir l'"error polític" de deixar-los fora d'aquests llocs, atès que públicament ho han reclamat, i ha assenyalat directament a la "falta d'experiència" de Lois de l'intent d'"invisibilitzar" la formació estada, que també va alertar que aquesta situació genera "desil·lusió" i tindria efectes en el nou espai polític.

IU PROPOSA UN SISTEMA ROTATORI PER PARTITS I TERRITORIS

Mentrestant, IU ha defensat que la qüestió de l'organigrama pot estar sotmesa a canvis i es pot ampliar a totes les formacions mitjançant un sistema rotatori als portaveus adjunts, cosa que ha proposat incloure de cara al reglament intern de funcionament de Sumar al Congrés.

La portaveu federal de l'organització, Sira Rego, va apuntar per altra banda que, des del prisma plurinacional, territoris importants com Andalusia (que aporta sis diputats, tres membres de la seva organització) també han de tenir la seva visibilitat dins de l'organigrama al Congrés .

Recentment, Iniciativa del Poble Andalús, una de les formacions que va subscriure l'acord de coalició amb Sumar per a les eleccions del 23J, va criticar que no hi hagués representants de la comunitat autònoma entre els portaveus adjunts.