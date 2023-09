El Govern de Suècia ha reconegut aquest dimecres que té dubtes quant a la incorporació del català, el basc i el gallec com a llengües oficials dins de la UE i, si bé encara no ha pres una posició final, ha assenyalat que estudiarà els efectes pressupostaris i de funcionament que implicaria aquesta iniciativa.

L'ambaixador de Suècia a Espanya, Teppo Tauriainen, a l'acte de presentació de les prioritats sueques durant la seva presidència del Consell de la UE

L'Executiu suec està " indecís " quant a la possibilitat de modificar el Reglament número 1, en què es recullen quins són els idiomes oficials de la UE, segons la ministra d'Afers Europeus, Jessika Roswall. Estocolm vol examinar "més a fons" quines són les conseqüències "legals i financeres" de la proposta", si Roswall ja ha apuntat que "hi ha moltes llengües minoritàries que no són oficials dins de la UE".

El Govern espanyol va sol·licitar a mitjans d'agost al Consell que el català, l'euskera i el gallec s'incorporessin al reglament que regula el règim lingüístic, que data del 1958 i compta amb 24 llengües oficials. Qualsevol canvi requereix de la unanimitat dels Vint-i-set, per la qual cosa no es pot tirar endavant si un sol Estat membre s'hi oposa.

Espanya, com a presidència de torn de la UE, ha inclòs l'assumpte a l'agenda del proper Consell de ministres d'Afers Generals , que se celebra dimarts que ve 19, amb la intenció que hi hagi un debat i una eventual votació.

Tot i això, diferents fonts diplomàtiques consultades per Europa Press consideren prematur donar per fet que hi hagi decisió a Vint-i-set perquè diversos socis tenen dubtes sobre el cost de la mesura i la manera com pugui afectar altres llengües minoritàries a la UE.