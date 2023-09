L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, ha eludit entrar al debat sobre la llei d'amnistia que estaria preparant el Govern per aconseguir el suport dels independentistes catalans a l'eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, esgrimint que ara el candidat és el president del PP, Alberto Núnez Feijóo .

Arxiu - L'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior i el vicepresident de la Comissió Europea, Josep Borrell

"Ara hi ha un candidat que és Feijóo, després en vindran altres i temps tindré de fixar la meva posició", ha respost a un grup de periodistes espanyols durant una trobada a la seu del Parlament Europeu a Estrasburg (França).

"No vol dir que el tema no em concerneixi o preocupi" , ha puntualitzat, esgrimint el càrrec que ostenta a nivell europeu i també el lloc on s'estava produint la seva intervenció. "No sóc un expolític que pot expressar les opinions en qualsevol moment i lloc", ha rematat.

D'altra banda, ha assegurat que ni a la Comissió ni al seu entorn ha escoltat "cap comentari" sobre les negociacions en curs amb els independentistes catalans, en particular amb Junts el dirigent del qual Carles Puigdemont ha assistit al Ple d'aquest dimarts, més enllà de "algunes preguntes sobre què passa és Espanya".

Borrell les ha emmarcat a l'interès per conèixer com es pot formar govern a Espanya, país que actualment ostenta la presidència de torn del Consell de la UE. "No he percebut ni m'han transmès cap altra consideració", ha afegit.

ÚS LLENGÜES COOFICIALS A LA UE



Tampoc ha volgut intervenir pel que fa a la petició del Govern espanyol que el català, l'euskera i el gallec siguin llengües oficials de la UE i la petició prèvia en aquest mateix sentit, formulada fa un any, perquè es poguessin fer servir a els Plens de l'Eurocambra.

Aquí, s'ha limitat a recordar que quan ell era president del Parlament europeu ja es va emportar aquesta qüestió. Aleshores, ha recordat, els grups parlamentaris la van rebutjar però es va plantejar que almenys els ciutadans poguessin dirigir-se en les tres llengües cooficials a l'Eurocambra i ser resposts de la mateixa manera.

"Es va votar i hi va haver un empat i jo, amb el meu vot de qualitat com a president, vaig desfer a favor que es pogués dirigir per escrit" en català, èuscar i gallec. "El que es va poder aconseguir es va fer gràcies al meu vot de qualitat", ha subratllat, fent broma de posar-se "aquesta medalla".