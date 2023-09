Feijóo, durant una intervenció. Foto: Europa Press

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha convidat els constitucionalistes a sumar-se a l'acte contra l'amnistia que el seu partit organitzarà el proper diumenge 24 de setembre i que vol fer "en principi" a la Plaça Espanya de Madrid.

A més, ha assegurat que "val la pena manifestar-se" davant del que considera la "cacicada més gran" que han vist a la democràcia espanyola des dels seus orígens.

"No val tot en política", va dir en una entrevista a Trece TV , on ha defensat les accions que està impulsat el seu partit per frenar el Govern, com les mocions als Parlaments autonòmics i ajuntaments, o l'acte que ha anunciat per al proper dia 24 a Madrid.

El president del PP ha subratllat que allò que pretén l'Executiu de Sánchez és "una cacicada", "la més gran" que han vist "en la democràcia espanyola des dels seus orígens". "És clar que val la pena manifestar-se contra això i és la nostra obligació fer-ho i fer-ho amb l'assossec, amb la tranquil·litat però amb la força de la raó que dóna un demòcrata", ha asseverat, per afegir que ell no "mirarà a terra per ser president del Govern" sinó que mira els espanyols als ulls.

NO VOL SER PRESIDENT "A QUALSEVOL PREU"

Davant el debat d'investidura, previst per als dies 26 i 27 de setembre, ha dit que farà un discurs per "defensar la Constitució, la Transició i els principis en què creï la majoria dels ciutadans, fins i tot votants d'altres partits".

Després de subratllar que està a quatre vots de la majoria absoluta i què "veuran què passa" en aquest debat al Congrés, atès que Sánchez "necessita el 'sí' de Junts" i el PP no ho necessita, ha avançat vol que els espanyols tinguin clar que ell no serà president del Govern "a qualsevol preu" i que farà un discurs coherent amb el que ha dit a la campanya.

"Jo defensaré els espanyols i tots els votants espanyols que no estan d'acord que els que no creuen al nostre país, governin al nostre país", ha emfatitzat, per destacar que no està d'acord a facilitar una Llei d'Amnistia "segons la seva il·legalitat", no està disposat a "referèndum d'autodeterminació ni a finançar l'independentisme".