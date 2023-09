En concret, a la bateria de nou preguntes --registrada a la Cambra Alta per la senadora 'popular' Ana María Beltrán --, es detalla que Díaz es va reunir amb l'expresident el 4 de setembre passat i es demana conèixer el "propòsit del trobada", "quins van ser els acords aconseguits" i si té previst reunir-se de nou.

De la mateixa manera, les preguntes registrades pel PP al Senat aborden si el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , va donar la seva aprovació a la reunió i si està previst que la trobada entre Díaz i Puigdemont es repeteixi i en quines dates.

Finalment, els populars sol·liciten una resposta sobre l'organització i el pagament de les despeses del viatge, les persones que van viatjar amb la vicepresidenta, així com les raons que van portar Díaz a dir després de la reunió que estava convençuda que hi hauria " govern progressista".

El PP espera rebre resposta escrita per part del Govern "com més aviat millor", si bé el Reglament del Senat estipula que l'Executiu compta amb un mes de termini per enviar la seva resposta. Si no ho fa, les preguntes es podran presentar de manera oral a la comissió corresponent.