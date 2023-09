El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, ofrece una rueda de prensa durante la conferencia inaugural de las jornadas interparlamentarias de Junts per Catalunya, en el Hotel Thon EU, .Firma: Europa Press

L'exconseller Miquel Buch ha estat comdemnat a quatre anys i mig de presó per autoritzar pagar l'escorta de l'ex president Puigdemont a Bèlgica.

Després de fer-se pública la decisió de l'Audiència de condemnar Buch i el sergent Lluís Escolà, Junts ha fet un comunicat rebutjant enèrgicament la sentència i valorant-la d'"injusta, completament desmesurada i amb un clar ànim de venjança".

Al migdia el portaveu del partit, Josep Rius, ha plantejat que justament els fets d'aquest dijous certifiquen la importància de "cobrar per avançat" i que la formació es referma i tanca files amb aquesta via per a l'amnistia.

"La posició de Junts per Catalunya ha estat des de sempre ferma, clara i diàfana: amnistia i autodeterminació. Algú dubta quan des de Junts demanem cobrar per avançat per la llei d'amnistia?", ha llençat el també vicepresident del partit. Rius ha afegit que la sentència és una "barbaritat, una salvatjada" que demostra que "l''a por ellos' decretat l'octubre de 2017 encara és ben vigent".

El president a l'exili, Carles Puigdemont, també ha mostrat la seva indignació amb la resolució judicial, ja que sosté que Buch i Escolà "no estan condemnats per un delicte que no han comès", sinó pel fet que han estat "lleials i compromesos políticament i personal" amb ell: "Els condemnen com un acte de venjança i represalia perquè no m'han pogut tenir". Per tot plegat, Puigdemont veu Espanya "podrida en els seus fonaments" i "intactes" les ordres del rei "d'anar a per tot" l'independentisme: "Si no han entès per quina raó no renunciarem mai a la unilateralitat i a la independència, i per què desconfiem de l'Estat espanyol, aquí en tenen una de les moltes que tenim acumulades".

Pel que fa a Esquerra Republicana, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha titllat d'"autèntica aberració" la sentència i ha subratllat que "ara i sempre, l'amnistia i l'autodeterminació són el camí".