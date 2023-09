Sumar ha respost a Podem que "no toca" parlar ara "ni de ministeris ni de persones" i que respecti les fases per conformar un Executiu de coalició, atès que el primer i fonamental és aconseguir un acord programàtic de govern "ambiciós" amb el PSOE.

La portaveu parlamentària de Sumar, Marta Lois, ofereix declaracions al Congrés dels Diputats, el 14 d'agost del 2023, a Madrid (Espanya)

També ha traslladat sobre l´exigència dels morats de disposar d´autonomia política que les diferències ideològiques entre els partits d´aquesta coalició són "mínimes" i que, en tot cas, es dirimiran en la direcció política del grup parlamentari.

Així ho ha traslladat en roda de premsa al Congrés la portaveu del grup parlamentari, Marta Lois , per assegurar que tots els partits, també els que han quedat fora dels portaveus adjunts com Podemos i IU, tindran "rellevància" i "visibilitat" a l'acció parlamentària, cosa que es tindrà en compte en el repartiment de llocs en comissió.

Això sí, ha defensat que l'assignació dels portaveus adjunts a Compromís, En Comú Podem i Chunta aragonesista es va adoptar en "coherència" amb el caràcter "plurinacional" de Sumar.

ELS COMUNS DEMANEN CALMA: PARLAR DE MINISTERIS ÉS "AVENTURAT"

Mentrestant, la portaveu adjunta de Sumar i dirigent d'En Comú Podem, Aina Vidal, ha traslladat a Podem que és "aventurat" haver de tenir ministres sense tenir encara govern i recepta mantenir "la calma" ja que ara cal centrar-se a buscar els suports a una investidura i, després, un acord de govern amb el PSOE.

"Els noms vindran després" , ha emfatitzat per subratllar, tot seguit, que a tots els agradaria que hi hagi Executiu progressistes i és aquí on "tots" han d'estar centrats.

COMPROMÍS NO VOL MINISTERIS I SÍ INFLUIR A LES POLÍTIQUES

Per part seva, la portaveu adjunta i dirigent de Compromís, Àgueda Mico , ha seguit en aquesta línia en assenyalar que és "una mica aviat" per començar a parlar de ministeris quan encara ni ha passat la investidura "fallida" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En tot cas, ha desgranat que la seva formació no reclamarà estar al capdavant de ministeris i que el seu objectiu és "influir políticament" perquè l'Executiu adopti una agenda valenciana, ja que en aquesta matèria es va pactar dins de Sumar que ells marcarien la posició .

"Per nosaltres és més important que s'apliquin polítiques públiques a favor dels valencians que tenir una persona en concret, militant nostra, que sigui ministre o ministra. Aquest és el nostre modus operandi", ha apuntat Mico per afegir que l'objectiu és aconseguir un executiu "el més progressista, d'esquerres i valent possible", ja que coneixen que al PSOE si no se l'empeny fa polítiques conservadores.

El representant de la Chunta i també portaveu adjunt de Sumar, Jorge Pueyo , ha desgranat ara no toca parlar de "llocs" sinó de "polítiques" i que la seva formació també serà la principal veu per dissenyar l'agenda política aragonesa dins de Sumar, a coordinació amb la resta de partits.

Al si de la coalició recalquen que és normal que els partits d'àmbit regional siguin els que portin la veu cantant per fixar la postura en els assumptes que impacten als seus respectius territoris, però sempre de forma conjunta i compartida amb el conjunt del grup parlamentari .

REGLAMENT

Pel que fa al plantejament de Podem de salvaguardar l'autonomia política i contemplar les situacions on es pugui donar llibertat de vot, així com la seva queixa per no disposar de portaveu adjunta, Lois ha dit que són un grup plural i que mantindran reunions, així com la debatre un reglament, per dirimir aquestes qüestions.

Tot i això, ha manifestat que és optimista atès que les coincidències entre els partits són "màximes" en el pla polític i, des de la pluralitat que defineix Sumar, treballaran per tenir una veu en comú. La seva companya Aina Vidal també ha emfatitzat que estan debatent unes regles de funcionament intern entre tots amb "assossec".

Des de Compromís, Micó s'ha mostrat convençuda que el grup parlamentari de Sumar no tindrà problemes per arribar a acords quan redactin el seu reglament intern perquè tots els partits que el conformen tinguin "iniciativa, veu i capacitat" de mostrar la seva acció política. "No és difícil si hi ha política de repartir joc", ha dit.

En tot cas, la diputada valenciana entén que, com en tots els grups sense ser estrictament plurinacionals, si sorgís un tema conflictiu, no hi haurà problema a estudiar durant la negociació del reglament esmentat com pot haver-hi llibertat de vot.