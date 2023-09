Moneder, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El politòleg i cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero, deixa de ser el president de la Fundación Republica & Democracia, anomenat abans think tank, de Podemos, si bé ha detallat que seguirà com a “militant corrent” i treballant en el camp del anàlisi política.

En un missatge escrit a la xarxa social X, Monedero ha esgrimit que aquesta decisió ha estat presa d'acord amb la secretària general de Podemos, Ione Belarra, a qui ha agraït la confiança durant aquest temps.

"Queda enrere una etapa i en comença una altra. Vull donar les gràcies a tota la gent que ha ajudat en aquesta tasca, on hem intentat reforçar Podemos, sempre des d'una mirada crítica, com a partit-moviment", ha explicat al text.

Així mateix, ha anunciat que el nou president serà Julio Rodríguez, excap de l'Estat Major de l'Exèrcit (va ser candidat de Podemos al Congrés per la província de Saragossa a les eleccions del 2015 i d'UP per la província d'Almeria el 2016) a qui li ha desitjat "el millor" i "sort".

De fet, la web de l'entitat ja recull que Rodríguez és el nou president i una relació dels patrons, on figuren alguns càrrecs del partit com la secretària d'Organització, Lilith Verstrynge, encara que no s'esmenta l'exlíder del partit Pablo Iglesias va incorporar a la fundació el setembre de 2021.

Personalment, Monedero ha avançat que l'esperen "moltes tasques acadèmiques, intel·lectuals, comunicatives i d'estudi, sempre en el camp de l'anàlisi política" i ha deixat caure que ningú l'esperi a "cap illa que no siguin les Illes Canàries, Balears o illa Margarida".

Ha estat en aquest punt quan Monedero ha indicat que seguirà com a militant corrent a Podemos, "una força que segueix aprenent cada dia i que no oblida que té per davant l'enorme responsabilitat de canviar el nostre país", ha subratllat.