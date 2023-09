Carles Puigdemont en una de les seves darreres compareixences/ @EP

Cal recordar que l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín –processats per un delicte de malversació agreujada i un altre de desobediència–, demanaran també mesures cautelars per recuperar la protecció parlamentària fins que la justícia europea resolgui el fons de la seva situació jurificament .



Unes cautelars que no necessita Ponsatí, perquè està processada únicament pel delicte de desobediència, que no comporta pena de presó, de manera que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena no pot dictar una euroordre contra ella.



Llarena, no obstant, va assegurar al juliol que no emetria una nova euroordre contra Puigdemont i Comín fins que el TJUE resolgués el recurs, de manera que tots dos sí que han assistit a la sessió plenària d'aquesta setmana. Si el TJUE confirma la retirada de la immunitat, Llarena podria reactivar l'euroordre contra tots dos.



Aquesta decisió de la seva defensa passa just l'endemà que es donés a conèixer la condemna de l'exconseller Miquel Buch per autoritzar la contractació d'un escorta a Bèlgica per a Puigdemont i que ha estat molt criticada per tots els exiliats a Waterloo.