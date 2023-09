Un acto de los CDR en la AP7/ @EP

Després de la Diada vindrà un acte de reivindicació el proper 1-O que començarà a la Presó Model de Barcelona juntament amb asociacions al voltant de les persones catalogades per ells com represaliades de l’ANC. El rellançament del CDR arriba després d’una mobilització soterrada, segons fonts independentistes.



Davant això els cossos policials han tornat a prestar-los despres de que el cotitular del jutjat central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, Joaquín Elías Gadea, demanés als cossos policials que busquin la relació dels 4 detinguts acusats de boicotejar la Vuelta amb els CDR.



Els CDR han apres del passat i han decidit centralitzat totes les activitats en una web així com tota la informació i documentació que nodreixen els simpatitzants o col·laboradors dels Comitès i centraran la seva activitat i molt en la mobilització “massiva”, d'espatlles a les les formacions polítiques independentistes. Un clar trencament que ja iniciat la pròpia ANC rebent per això els retrets de Junts i ERC públicament Dins la web torna a haber una caixa de solidaritat i una biblioteca de documentació per cridar a la mobilització permanent. També hi ha el llistat de causes obertes als Jutjats actualitzada.



Per posar en marxa tota aquesta estratègia, els CDR han pensat en un gran acte el Primer d’Octubre centralitzat a la presó Model de Barcelona amb la vista posada a la manifestació convocada el mateix dia a les 18:00 h. L’acte començarà a les set del matí amb sortides de columnes a peu des de Badalona, Montcada i Reixac i Sant Feliu del Llobregat en sentit La Model. Els Motards també col·laboraran amb una sortida des de Sitges que passarà per l’acte de l’ANC a Urquinaona i, a les nou del matí, una sortida des de Sant Cugat del Vallès amb vehicles amb marxa lenta.



A l'acte també participaran membres d’Òmnium, l’exvicepresident de l’ANC, Jordi Pesarrodona, ‘Els 11 de la subdelegació’, Adrián Sas, que està pendent d’entrar a la presó per les protestes del primer aniversari de l’1-O, i la Xènia, la detinguda per les protestes postsentència a Urquinaona.