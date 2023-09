L´accés al Congrés dels Diputats. Foto: Congrés dels Diputats

Uns 24 exparlamentaris del PSOE , entre els quals hi ha 3 exministres i dos expresidents del Senat (Juan José Laborda i Javier Rojo) han demanat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que freni la iniciativa de parlar les llengües cooficials al Congrés.

S'hi han sumat 37 exdirigents socialistes, UCD i UPyD. Tots ells consideren que la mesura "contradiu la Constitució, no s'adequa a la nostra realitat lingüística" i és un "empassa-la inacceptable".

Entre els signants del text hi ha tres exministres socialistes --José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero i Javier Sáez de Cosculluela--, a més de dos expresidents del Senat --Javier Rojo i Juan José Laborda--, l'expresident de la Junta d'Andalusia, José Rodríguez de la Borbolla i l'exalcalde de La Corunya, Francisco Vázquez.

A ells se sumen, entre altres, Nicolás Redondo, que acaba de ser expulsat del PSOE per les crítiques realitzades contra el seu partit per la possible amnistia dels implicats en el procés; Joaquín Leguina, expresident de la Comunitat de Madrid i també expulsat del partit; els exeurodiputatsAlejandro Cercas i Pedro Bofill; els exdiputats José María Mohedano, Ciriaco de Vicente i Jesús Cuadrado; l'exsecretari general de Madrid Tomás Gómez; l?exdiputat al Parlament basc José Antonio Maturana ol?exresponsable d?Internacional del PSOE Elena Flores.

També han signat l'escrit 37 exdirigents del PP, UCD i UPyD, entre ells els exministres Juan Carlos Aparicio, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá, Miguel Arias Cañete, Federico Trillo o Isabel Tocino; els exsecretaris d'Estat Gabriel Elorriaga o Miguel Angel Cortés; l'exagobat general de l'Estat, Arturo García Tizón; l'expresidenta d'UPyD Rosa Díez o l'exministre d'UCD Jaime Lamo de Espinosa, entre d'altres.

La mesura de parlar català, èuscar i gallec a la Cambra va ser una exigència dels independentistes catalans per recolzar que el PSOE tingués la majoria de la Mesa del Congrés i que la presidenta de la Cambra fos la socialista Francina Armengol. A la sessió de constitució de les Corts, aquesta va anunciar que des d'aquell moment es parlarien les llengües cooficials al Parlament.