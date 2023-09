Petteri Orpo, primer ministre de Finlàndia - Markku Ulander/Lehtikuva/Dpa

El Govern de Finlàndia ha confirmat aquest divendres les reserves a la incorporació del català, el gallec i l'euskera com a idiomes oficials de la Unió Europea, ja que considera que implicaria càrregues financeres i administratives i hi ha altres formes més senzilles de promoure dins del bloc qüestions relatives a llengües minoritàries.

Així ho ha acordat aquest divendres un comitè centrat en temes de la UE i encapçalat pel primer ministre finlandès, Petteri Orpo, que ha recordat que ampliar el llistat de llengües oficials pot alentir la presa de decisions a nivell comunitari i endarrerir l'entrada a vigor de futures normatives.

El Govern de Finlàndia ha advocat per fomentar la diversitat cultural i lingüística dins de la Unió, però no creu que la proposta espanyola sigui la millor manera, tal com es pot extreure d'un comunicat difós pel mateix Executiu.

Espanya, com a presidència de torn de la UE, ha inclòs l'assumpte a l'agenda del proper Consell de ministres d'Afers Generals, que se celebra dimarts que ve 19, amb la intenció que hi hagi un debat i una eventual votació.

Tot i això, diferents fonts diplomàtiques consultades consideren prematur donar per fet que hi hagi decisió a Vint-i-set perquè diversos socis tenen dubtes sobre el cost de la mesura i la manera com pugui afectar altres llengües minoritàries a la UE. El Govern suec també va reconèixer aquesta mateixa setmana que tenia dubtes respecte a la proposta espanyola.