Arxiu - La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, durant una sessió plenària de control al Senat, a 7 de febrer de 2023, a Madrid (Espanya).

El Tribunal Suprem (TS) ha admès a tràmit la querella interposada per Societat Civil Catalana (SCC) contra la líder de Sumar, Yolanda Díaz , per haver reunit amb Carles Puigdemont a Waterloo per negociar la investidura de Pedro Sánchez, segons acaba de confirmar SSC a través de les xarxes socials.

SCC va posar la querella contra Díaz per "negociar assumptes d'Estat amb un pròfug de la justícia", segons afirmava al comunicat remès als mitjans.

A la denúncia, l'entitat ha acusat Díaz d'un delicte d '"omissió del deure de perseguir delictes per una autoritat o funcionari públic" per la reunió que va mantenir dilluns passat a Brussel·les amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.



L'entitat ha argumentat que la vicepresidència és un càrrec del qual Díaz --textualment-- no es pot desprendre a voluntat i al·legar que únicament intervé a títol de líder de Sumar, i ha sostingut que "va tractar assumptes d'estat amb un pròfug de la justícia" , negociant les condicions per a la investidura de Pedro Sánchez".

"Prova que va acudir en representació de l'Executiu en funcions és que la vicepresidenta no ha estat cessada del seu càrrec" , ha assegurat SCC, que ha afirmat que, segons la seva opinió, si l'Executiu desconeixia el matx la reacció lògica hauria estat cessar-la.

"ÉS ALGUNA COSA INAUDITA"



Societat Civil Catalana també ha exposat a la denúncia que si bé és cert que fins ara el tipus penal recollit a l'article 408 del Codi Penal s'ha aplicat a funcionaris o autoritats l'obligació directa dels quals era perseguir delictes, “la conducta omisiva de la Sra. Díaz també té un encaix perfecte en aquest tipus penal".

"La conducta de Yolanda Díaz atenta frontalment contra l'interès general de tots els espanyols, atenta contra la legislació vigent i contra les resolucions judicials existents" , ha conclòs l'entitat.

Alhora, ha afirmat que "que una vicepresidenta es reuneixi amb algú reclamat per la justícia és una cosa inaudita i suposa una evident deslegitimació de les institucions de l'Estat".