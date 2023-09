El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Francisco de Jorge ha acordat aquest divendres que l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales no es pugui comunicar amb la jugadora de la selecció espanyola de futbol Jenni Hermoso durant la instrucció de la causa oberta i li prohibeix acostar-s'hi a menys de 200 metres.

Luis Rubiales a l'Audiència Nacional - EP

En una interlocutòria emesa després de la declaració com a investigada pels delictes d'agressió sexual i coaccions de Rubiales, de la qual l'AN ha informat per mitjà de comunicat, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 segueix en part el criteri de la tinent fiscal, Marta Durántez, però rebutja la petició de compareixences quinzenals davant el jutjat . També desoeix la sol·licitud de l'advocada de la jugadora, que exerceix l'acusació particular, d'embargar de manera preventiva els béns de l'expresident de la Federació.

Segons fonts fiscals, Rubiales ha negat davant el jutge que es donessin coaccions cap a la jugadora de l'absoluta i el seu entorn , així com que hi hagués falta de consentiment al petó a la boca que li va clavar en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney ( Austràlia). L'expresident de la Federació ha contestat les preguntes de totes les parts durant els prop de 45 minuts que ha durat la seva declaració com a investigat.

Si bé l'ordre d'allunyament acordada finalment és de 200 metres, la Fiscalia havia demanat que se li prohibís acostar-se a menys de 500 metres de Hermoso a més que no s'hi pogués comunicar. El Ministeri Públic havia sol·licitat també a De Jorge que Rubiales comparegués cada quinze dies a la seu judicial més propera al seu domicili.

EL PASSADÍS DAVANT UN CENTENAR DE PERIODISTES



Prop de 45 minuts abans de la citació, Rubiales ha anat al tribunal caminant amb la seva advocada, la lletrada Olga Tubau --coneguda per haver estat l'advocada del gran dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero al judici del 'procés' --. Junts han recorregut el passadís fins a l'entrada de l'AN, on s'esperaven al voltant d'un centenar de periodistes. Tot i això, ha rebutjat contestar les preguntes dels mitjans de comunicació tant a l'entrada com a la sortida.

Qui sí que ha atès els mitjans ha estat l'advocada de Hermoso, Carla Vall, que ha assegurat que la futbolista "es troba afectada pels fets, per l'acte humiliant que va viure a l'estadi i que ha entelat també una fita esportiva". "Per tant també agrairíem que el tracte sigui l'adequat per sostenir emocionalment també aquest procés", ha demanat.

A preguntes dels periodistes, Vall ha assenyalat que s'han establert les bases "per consolidar" el que han sostingut "des d'un primer moment". "Podem sostenir el que hem dit des d'un primer moment: que va ser un petó no consentit" , ha incidit.

En aquesta línia, la lletrada ha insistit que "tothom va veure les imatges". "Tot el país ho va veure, i podem dir precisament que gràcies a això, gràcies al canvi social i al canvi legal d'alguna manera podem sostenir que hi va haver completament una manca de consentiment per part del senyor Rubiales", ha postil·lat per després advertir que no sap quan declararà Hermoso davant del jutge.

LA CITACIÓ DE RUBIALS



Va ser aquesta mateixa setmana quan el jutge va citar Rubiales. Dilluns, el magistrat va admetre la querella presentada per la Fiscalia pels delictes d'agressió sexual i coaccions contra ell pel petó a la boca que va clavar Hermoso.

En una interlocutòria, el magistrat va acordar les primeres diligències en aquest procediment, entre elles demanar de 'RTVE' el vídeo o vídeos que tinguin als seus arxius que recullin el moment des de tots els angles en què el querellat besa la denunciant, així com els minuts immediatament anteriors i posteriors al fet relatius a la celebració del triomf de la selecció de futbol femení.

A més, va requerir al diari 'El País' el vídeo de la celebració al vestidor que té penjat a Internet i al diari 'AS' el dels moments del petó i qualssevol altres relacionats amb els fets. Per la seva banda, al diari 'La Vanguardia' l'instructor va sol·licitar el vídeo de la celebració a l'autobús de la selecció espanyola de futbol femení.