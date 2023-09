El PSOE presentarà mocions a tots els ajuntaments i parlaments autonòmics per recolzar la negociació amb els partits independentistes, davant d'una possible investidura de Pedro Sánchez que requereix del vot favorable d' ERC i Junts, entre altres formacions.

Així Ferraz respon a la iniciativa del PP, que també té intenció de presentar mocions en contra de l'amnistia als implicats en el procés. De fet, els populars van registrar aquest mateix dijous les iniciatives amb què pretenen forçar els càrrecs socialistes a votar si estan a favor de l'amnistia i la igualtat de tots els espanyols en ajuntaments parlaments autonòmics i diputacions de tot el país.

El president del Govern en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, presideix la reunió de la Comissió Executiva Federal després de reunir-se amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El text que els socialistes elevaran a votació és el següent: "S'insta el nou Govern d'Espanya a continuar fent del diàleg, dins del marc constitucional, l'eina per millorar la convivència entre els catalans i amb la resta d'Espanya".

A l'exposició de motius d'aquesta moció, el PSOE subratlla que la convivència és un valor suprem de l'ordenament constitucional i acusa el PP de dur-hi a terme conductes contràries "utilitzant el conflicte territorial, especialment a Catalunya, com a arma per intentar obtenir millors resultats a altres llocs d'Espanya.

Així, assenyalen que la victòria electoral del PP a les eleccions generals del 1996 va ser aclamada al crit de "Pujol nan, parla castellà", cosa que anys més tard el mateix expresident del Govern José María Aznar va definir com "una mica jocós", indiquen .

Segons el relat del PSOE, setmanes després el llavors dirigent popular va passar a parlar català a la intimitat després de la signatura dels acords del Majestic que propiciessin el traspàs de "copioses competències" a la Generalitat catalana.

El PSOE recorda que en aquell moment el PP va transferir la competència de trànsit que va suposar que la Guàrdia Civil deixés d?exercir aquesta funció a Catalunya a favor dels Mossos d?Esquadra, es van eliminar els governadors civils, es va cedir el 30% de l?IRPF, es va traspassar l'INEM i les polítiques actives d'ocupació, es va modificar la Llei de ports perquè la Generalitat nomeni els presidents dels ports d'interès general.

INDULTS A TERRA LLIURE



En la mateixa línia assenyalen que en el context del pacte del PP amb Convergència i Unió, Catalunya va aprovar una Llei de Normalització Lingüistica "sense que el PP ni la dreta mediàtica resistissin", retreuen.

A més, el PSOE recorda que el Govern d'Aznar, l'any 1996, va concedir els indults a 16 membres de la banda terrorista Terra Lliure . Cal recordar que aquesta va ser una de les primeres mesures del Govern d'Aznar, encara que el tràmit l'havia començat l'anterior Executiu socialista de Felipe González.

Tant el PP com el PSOE responien a una petició de la Justícia, ja que l'Audiència Nacional, en la mateixa sentència de condemna sol·licitava l'indult perquè no s'havien produït víctimes, els danys eren escassos ia més l'organització ja estava dissolta.

D'aquesta manera, els socialistes es queixen que quan els acords amb les forces nacionalistes els duu a terme el PP, és "responsabilitat i pacte d'Estat" mentre que, si ho fa el PSOE "llavors es trenca Espanya per mantenir-se a el poder", afegeixen.

RESPONSABILITZEN EL PP DE L'ASCENS DE L'INDEPENDENTISME



Al mateix text, el PSOE situa l'inici del procés al principi del Govern de Mariano Rajoy per la "tensió a què va sotmetre les relacions de Catalunya i el conjunt d'Espanya" per la seva oposició a la reforma de l'Estatut d'Autonomia, pactat per el seu antecessor, José Luis Rodríguez Zapatero i rebutjat pel Tribunal Constitucional.

Per al PSOE l'actitud del PP va produir confrontació i divisió entre catalans així com una tensió territorial que va desembocar a la Díada de l'11 de setembre del 2012 a què van acudir un milió i mig de persones que demanaven la independència.

Segons indiquen per motivar la moció, "la negativa al diàleg del PP és el millor brou de cultiu per a l'independentisme" i genera un augment del sobiranisme a les urnes, així com un elevat nivell de suport de carrer a les manifestacions de les successives Diades.

En la mateixa línia subratllen que mentre Rajoy era a La Moncloa es van dur a terme els dos referèndum il·legals per la independència, el primer el 9 de novembre del 2014 malgrat la suspensió del TC i que el llavors president havia afirmat que no es anava a celebrar i el segon l'1 d'octubre del 2017 juntament amb la declaració unilateral d'independència de finals de mes.

CATALUNYA ESTÀ MILLOR AVUI



Per al PSOE aquest és el trist balanç de l'actuació "rígida" del PP "captiva d'una actitud frontista contra alguns territoris" amb "l'ànim espuri" d'aconseguir millors resultats electorals a altres llocs d'Espanya, retreuen.

Per contra, sostenen que avui dia, després de cinc anys de Govern de Sánchez la situació a Catalunya és millor, la primera força a la comunitat és una força constitucionalista, és a dir el PSC i el suport a l'independentisme ha baixat tant a les urnes com al carrer, ja que a l'última Diada amb prou feines van sortir 115.000 persones al carrer.