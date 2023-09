Diu que el PSOE començarà a negociar l'amnistia després del ple d'investidura de Feijóo. EP

El dirigent d'En Comú Podem i negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha considerat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demostrat que és prou valent per estar disposat a negociar, perquè, si no, hauria dit referèndum o referèndum des del començament".

En una entrevista al diari 'VilaWeb' recollida aquest dissabte per Europa Press, ha afirmat que Puigdemont "és conscient del que hi ha a l'altra banda", en referència a un possible acord entre el PP i Vox per governar si es repeteixen les eleccions.

Segons ell, seria una irresponsabilitat no arribar a un acord per a una llei d'amnistia i ha assenyalat que no es pot fer del mediador “un element que pugui acabar sent un impediment per negociar”.

Pel que fa a la demanda de Puigdemont d'aprovar la llei d'amnistia abans de la investidura, ha dit que no sap si serà possible però que espera que “si es vota la presa en consideració de la llei, si es fa una defensa pública pel PSOE al congrés, sigui suficient".

Ha apuntat que el PSOE preveu posar-se "a fons" amb la negociació després que el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, hagi passat el tràmit de la investidura, però ha avisat que seria ideal que comencés com més aviat millor a negociar.

POSSIBLE FÒRMULA



Asens ha assenyalat que una possible fórmula de la llei d'amnistia seria la següent: "Queden amnistiades totes les accions o omissions d'intencionalitat política vinculades a l'objectiu d'aconseguir l'autodeterminació de Catalunya, tipificats com a infracció penal o administrativa que haguessin tingut lloc de l'1 de gener gener del 2013 fins a l'entrada en vigor de la llei".

Ha considerat que és important no fer una mala llei d'amnistia perquè si no aconsegueix “passar el filtre de la constitucionalitat, haurà estat un fracàs”.