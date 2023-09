L'esdeveniment va marcar la determinació de Podem de mantenir-se com una força política rellevant enmig de desafiaments interns. EP

La líder de Podem, Ione Belarra, ha anunciat en un emotiu acte al Cercle de Belles Arts de Madrid un procés de "reflexió i debat col·lectiu" al partit amb l'objectiu de redefinir la seva relació amb Sumar, la coalició d'esquerra a la que pertanyen, i protegir l'autonomia política de la formació morada.

Belarra va destacar la importància de mantenir l'"autonomia política" de Podem i va advertir Sumar sobre la impossibilitat de repetir acords electorals en les condicions actuals. Durant la seva intervenció, va criticar la gestió de Sumar i el seu líder, Yolanda Díaz, acusant-los d'"intentar invisibilitzar" Podem en excloure'ls dels portaveus adjunts i vetar la candidatura de la ministra d'Igualtat, Irene Montero.

La líder de Podem va expressar la seva decepció per no haver complert les expectatives d?ampliar la base electoral d'Unidas Podemos i competir amb el PSOE, malgrat haver donat suport a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, com a candidata als comicis. "Crec que és just reconèixer que aquests objectius no s'han complert", va afirmar.

Belarra va emfatitzar la importància de cuidar la "forma de fer política" que ha demostrat aconseguir èxits per a l'esquerra en quatre dècades, malgrat la "guerra judicial i mediàtica sense precedents a la democràcia recent" contra les seves sigles. Va destacar la necessitat de mantenir debats públics de les discrepàncies amb el PSOE al si del Govern i va anunciar un procés de reflexió col·lectiva per redefinir el full de ruta de Podem per als propers anys.

Al mateix acte, Irene Montero, ministra d'Igualtat i destacada membre de Podem, va elogiar Belarra i la seva lleialtat al partit, qualificant-la com la millor secretària general que pot tenir en aquest moment. Montero també va anunciar les "propostes" de Podem al PSOE, incloent-hi la importància que continuï al capdavant del Ministeri d'Igualtat.

L'esdeveniment va mostrar la determinació de Podem de mantenir-se com una força política rellevant al panorama nacional, malgrat els desafiaments i tensions internes que han enfrontat en els darrers temps. La declaració de Belarra i la crida a la reflexió i la redefinició política marquen un nou capítol en la història de Podem a la recerca de recuperar el seu paper a l'espai polític de l'esquerra. Entre els assistents a l'acte hi havia representants d'altres formacions polítiques, com ERC, EH Bildu, IU i Alianza Verde, i l'ovació a Gabriel Rufián, portaveu d'ERC al Congrés, va ser un dels moments destacats de l'esdeveniment.