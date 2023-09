A més, Albiach va elogiar la resistència del català davant del nacionalisme espanyol i l'extrema dreta, i va ressaltar l'aprovació per parlar en català, gallec i èuscar al Congrés com un pas rellevant en la història lingüística d'Espanya. EP

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha criticat aquest dissabte el PP per estar "muntant manifestacions en contra d'un Govern que encara no existeix. Hi haurà, però encara no existeix".

En declaracions al visitar la Setmana del Llibre a Català a Barcelona, ha assegurat que aquestes manifestacions demostren que "ni el PP es creu aquesta investidura 'fake'" del líder del partit, Alberto Núñez Feijóo.

"Estem veient que a Feijóo se li està fent cara de Pablo Casado, que ni els seus li donen suport i com ell està ballant al so de la música d'Ayuso i Aznar", ha afegit.

Albiach ha aprofitat la visita a la fira per posar en valor el català: "La Setmana del Llibre en Català demostra la resistència de la nostra llengua davant del nacionalisme espanyol i l'extrema dreta, que sempre volen arraconar-lo".

En aquest sentit, ha celebrat l'aprovació de poder parlar en català, en gallec i en basc al Congrés i ha dit que “és un fet que ni tan sols” es va aconseguir durant la Segona República.

AMNISTIA



"L'amnistia és necessària per culminar aquest procés de desjudicialització. Ja ho vam fer a l'anterior legislatura amb els indults i l'eliminació del delicte de sedició", ha declarat Albiach.

Ha reclamat al PSOE "accelerar aquesta feina de negociacions", i ha dit que no poden esperar la investidura de Feijóo perquè ha afirmat que fracassarà.

Segons ella, la llei d'amnistia "és necessària per a un nou començament per a Catalunya, per parlar més de futur que de passat" i acabar, textualment, amb la judicialització d'un conflicte que mai no hauria d'haver arribat.