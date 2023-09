Veu "una mica difícil" tenir un projecte de llei d'amnistia a finals de novembre. EP

El ministre d'Universitats en funcions, Joan Subirats, ha considerat que una possible llei d'amnistia hauria d'incloure els policies processats per l'1-O perquè "el que cal intentar és incorporar tots els elements que formin part del conflicte".

"Això ha de formar part de la negociació", ha dit en una entrevista al diari 'Ara' recollida aquest diumenge.

Creu que "és una mica difícil" que a finals de novembre hi hagi un projecte de llei d'amnistia i que pugui ser aprovat amb els ritmes legislatius del Congrés i el Senat.

Sobre la via unilateral, ha declarat que "cap força política no ha de renunciar al seu propi ideari" i ha assegurat que s'ha de trobar una forma per desjudicialitzar el conflicte.

En ser preguntat si voldria continuar al Govern, ha respost que no, dient que “el ministeri era una oportunitat de contribuir al bé comú” i s'ha mostrat obert a contribuir des d'altres perspectives.

SUPORT DE JUNTS A LA INVESTIDURA



Subirats ha dit que confia en un pacte de govern amb Junts: “Reflexa molt bé el que forma part de la nostra realitat, que és aquesta estructura de diversitat territorial”.

Ha exposat que els set diputats de Junts li donen un pes "significatiu" en el marc de la formació del govern.

UNIVERSITATS



"Hem d'intentar aconseguir que el factor de la diversitat europea es converteixi en una riquesa i que la gent quan es traslladi per Europa sàpiga que hi ha diversitat de llengües", ha dit després de ser preguntat per si la mobilitat entre estudiants per Europa posa en risc la llengua.

Sobre el futur de la selectivitat, ha afirmat que és "perfectament factible" que es faci la nova selectivitat aquest curs, sempre que hi hagi un nou Govern abans del 29 de novembre.

Ha negat que el nivell dels estudiants estigui baixant, dient que en els 49 anys com a professor universitari sempre li han dit "els estudiants d'ara no són com els d'abans".