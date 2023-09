Remet escrits a Von der Leyen i Reynders i vol un debat sobre l'Estat de Dret a Espanya al Parlament Europeu. EP

Vox ha desplegat una sèrie d'iniciatives a Brussel·les per deixar palesa la seva oposició a una eventual amnistia als líders independentistes de Catalunya, en el marc de les negociacions amb Junts, el partit de Carles Puigdemont, amb vista a una possible investidura de Pedro Sánchez.

L'última d'aquestes accions ha estat una advertència del cap de la delegació de Vox a Brussel·les, Jorge Buxadé, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, sobre el "perill" que aquesta mesura podria representar per a la democràcia i l'Estat de dret a Espanya.

L'avís de Buxadé, en forma de correu electrònic, esmenta que "l'Estat de Dret a Espanya està sota amenaça a causa de la possible aprovació" per part de Sánchez d'una Llei d'Amnistia "que cerca el suport que necessita dels partits separatistes" per ser investit president "després de perdre les eleccions generals el 23 de juliol".

Acompanyant el missatge, Buxadé ha inclòs un informe que explica la situació precisament des de la perspectiva de l'Estat de Dret, la igualtat davant de la llei i el principi de legalitat i sol·licita una reunió amb Von der Leyen i Reynders amb l'objectiu de parlar sobre la protecció de la democràcia, la igualtat davant de la llei i evitar espais d'impunitat per als polítics.

UNA CASTA DE POLÍTICS CAPAÇOS D'ELUDIR LA JUSTÍCIA



Al seu missatge, Buxadé destaca que la llei "violaria el principi d'igualtat davant la llei i establiria definitivament a Espanya una casta de polítics capaços d'eludir la justícia malgrat haver comès greus atacs contra l'ordre constitucional, desobediència a l'autoritat judicial i malversació de fons públics", en al·lusió al referèndum independentista de l'1-O a Catalunya el 2017.

"Milions d'espanyols viuen amb gran preocupació la possible aprovació d'una Llei d'Amnistia, que posaria fi a la separació de poders, i acabaria amb el poder constitucional del Poder Judicial per jutjar", trasllada Buxadé, segons informa el seu partit en un comunicat.

UN DEBAT EN COMISSIÓ



Paral·lelament, Vox proposarà a la Comissió de Llibertats Civils del Parlament Europeu la celebració d'un debat "urgent" sobre l'Estat de Dret a Espanya.

En concret, ha de ser el Grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ERC, per les sigles en anglès), al qual està adscrit Vox al Parlament Europeu, el que porti la proposta a la Comissió de Llibertats Civils, els coordinadors dels quals hauran de discutir-la , aclareixen des de Vox a Europa Press. L'assumpte es decidirà en una reunió dels coordinadors de la comissió aquest dimarts, segons la formació.

A més, els de Santiago Abascal a Brussel·les han remès un escrit a tots els membres del Parlament Europeu subratllant les preocupacions sobre la situació política a Espanya.

Entre altres assumptes, a l'escrit acusen Sánchez de voler formar govern "a expenses de la legalitat i els principis de l'Estat de Dret, com la seguretat jurídica i la igualtat davant la llei" i ressalta les contradiccions del cap de l'Executiu en funcions, que "el novembre del 2022 i el setembre del 2021 va negar la possibilitat d'una amnistia en considerar-la inconstitucional".

Pel que fa a la figura de l'amnistia, Vox recorda que l'últim cop que Espanya va aplicar una llei d'amnistia va ser el 1977, abans de la redacció de la Constitució. I assenyala que la Carta Magna no contempla la figura de l'amnistia i que, en utilitzar-la, el Govern "estaria violant" els principis bàsics com la igualtat davant de la llei i la separació de poders.

Alhora, esmenta que ERC i Junts, que van tenir resultats electorals "negatius" el 23 de juliol, "ara tenen el poder de decidir la formació d'un nou govern gràcies a les promeses" de Sánchez. Sobre els partits nacionalistes, Vox també destaca la seva "connexió amb funcionaris russos en plans de desestabilització de les democràcies europees".