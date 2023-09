Guardiola va aparèixer en un vídeo instant el primer ministre de Suècia a votar a favor d'aquesta iniciativa. EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha agraït al tècnic català del Manchester City, Pep Guardiola, la seva participació a la campanya de Plataforma per la Llengua 'Say Yes', a favor de l'oficialitat del català a la Unió Europea (UE ).

Ho ha fet en un tuit recollit per Europa Press aquest diumenge, després que Plataforma per la Llengua publiqués un vídeo dissabte en què Guardiola demanava al primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, que voti 'sí' l'oficialitat del català a la UE.

"Sai Yes!' Perquè el català sigui oficial a la UE. Perquè és una llengua integradora i inclusiva. Pròpia de Catalunya i d'Europa", ha afegit Aragonès.