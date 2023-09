Sánchez defensa la investidura progressista i promet buscar vots incansablement per impulsar les seves propostes per a Espanya els propers quatre anys. EP

En un acte polític celebrat a la localitat corunyesa de Sigüeiro, Pedro Sánchez, líder del Partit Socialista i actual President del Govern en funcions, es va dirigir als seguidors i simpatitzants per destacar l'estabilitat d'Espanya i criticar la recerca d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo , líder del Partit Popular. Sánchez va emfatitzar la necessitat de formar acords polítics i va expressar la confiança en la formació d'un Govern progressista.

Durant el seu discurs a la Festa de la Rosa organitzada pel Partit Socialista de Galícia (PSG), Sánchez va subratllar la seva convicció que la investidura de Feijóo està destinada al fracàs i va fer servir un llenguatge apassionat en afirmar que, si aquesta situació es comparés amb un partit de futbol, Feijóo hauria rebut una "targeta vermella" per "pèrdua deliberada de temps".

Sánchez va aprofitar l'ocasió per criticar la gestió prèvia de Feijóo com a president de la Xunta de Galícia, insinuant que els gallecs esperaven més del seu lideratge anterior. A més, ha detallat els intents de Feijóo de buscar suports en diversos partits polítics, incloent-hi el PNB, el mateix PSOE i fins i tot Junts, i ha esmentat la manifestació programada pel PP per diumenge que ve a Madrid, que ha qualificat com un "últim disbarat" promogut "per indicació del senyor Aznar" en contra de la investidura socialista.

Sánchez també va ressaltar que Espanya és la principal economia europea que més creixerà l'any 2023 i va argumentar que allò que veritablement està en perill no és Espanya, sinó el Partit Popular. Reafirmant el seu compromís de buscar suports per a mesures com ara la revaloració de les pensions, l'augment del salari mínim interprofessional, l'increment de les beques, l'emancipació dels joves i la promoció de la igualtat de gènere, Sánchez va prometre que continuarà treballant en aquests objectius durant els propers quatre anys.

En la mateixa línia, el líder del PSG, Valentín González Formoso, va instar Sánchez a mantenir-se com a President del Govern, mentre que la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, va advocar per centrar-se en les necessitats de la ciutadania en lloc de la confrontació i la por, que va considerar l?enfocament adoptat pel PP.