Les tensions polítiques a Espanya continuen augmentant enmig dels debats d'investidura i les acusacions entre els dos líders. EP

Enmig d'un clima polític tens i anticipant una investidura crucial a Espanya, els líders dels dos partits principals, el Partit Popular (PP) i el Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), van protagonitzar sengles actes polítics a Galícia que van subratllar les tensions i discrepàncies en els enfocaments de cara a la investidura i el futur de la nació.

EL COMPROMÍS DE FEIJO AMB LA CONSTITUCIÓ

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP i president de la Xunta de Galícia, es va dirigir a una multitud en un esdeveniment celebrat a Santiago de Compostel·la, on va defensar el dret a participar en el debat d'investidura. Aquest acte va tenir com a objectiu principal destacar el seu perfil “constitucionalista” i ressaltar el seu compromís amb la Constitució Espanyola.

Feijóo, figura destacada a la política espanyola que ha liderat Galícia durant diversos anys, ha enfrontat crítiques per la seva decisió de participar en el debat d'investidura, tot i que les xifres inicials no li atorguen els vots necessaris per convertir-se en president. En resposta a aquestes crítiques, Feijóo va declarar emfàticament: "Defensarem la llibertat i la igualtat dels espanyols costi el que costi, fins i tot si això significa no assolir la Presidència del Govern".

En el seu discurs, Feijóo també va recordar un esdeveniment significatiu a la història d'Espanya: els 45 anys de la Constitució Espanyola, que es commemoraran el proper 6 de desembre. Va lamentar que, al llarg d'aquest període, mai no hauria calgut defensar amb tanta fermesa un principi fonamental: la igualtat de tots els ciutadans davant la llei. Sota el lema 'Per la igualtat dels espanyols', el líder del PP gallec va subratllar el seu compromís amb la Constitució i va assegurar que els espanyols sempre comptaran amb el PP com a "garant" d'aquest compromís.

Feijóo també va aprofitar l'oportunitat per criticar el PSOE, apuntant que l'últim membre expulsat del partit va ser Pedro Sánchez a la crisi del 2016. Va qualificar la direcció actual del PSOE com el "Partit Sanchista" i va qüestionar la seva coherència i respecte per la Constitució. Va afirmar que el PP continuarà lluitant per Espanya i per la llibertat dels espanyols, fins i tot si això significa no assolir la Presidència.

SÁNCHEZ ASSEGURA LA SEVA INVESTIDURA

Simultàniament, Pedro Sánchez, president en funcions i líder del PSOE, es va dirigir a una multitud a Galícia, específicament a la XII Festa Socialista de Galícia. En aquest esdeveniment, Sánchez va mostrar un alt grau de confiança que la seva investidura es durà a terme i que el PP passarà a l'oposició.

Sánchez ha posat èmfasi que, a les eleccions recents, els ciutadans van deixar clar el seu suport a la proposta derogatòria del PP i Vox, cosa que suggereix que el Partit Socialista compta amb els números necessaris per seguir governant durant quatre anys més. Durant el discurs, va carregar contra el PP i el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, acusant-lo d'una "pèrdua deliberada de temps".

El líder del PSOE ha destacat que Feijóo no està competint per ser president del Govern espanyol, sinó per ser "cap de l'oposició". També s'ha referit a la manifestació planejada pel PP a Madrid com l'"últim despropòsit" de la "investidura fallida", que, segons ha dit, ha estat convocada "per indicació del senyor Aznar".

Sánchez, que ha estat liderant un govern en funcions a causa de la manca d'un acord de coalició, va prometre que el partit continuarà treballant per millorar la vida dels espanyols. Ha enumerat algunes de les mesures proposades pel PSOE, com l'augment de les pensions i el salari mínim interprofessional, i ha afirmat que buscaran vots "fins a sota de les pedres" per assolir els seus objectius.

TENSIONS AL DESCOBERT

Aquests esdeveniments polítics a Galícia reflecteixen les tensions i les discrepàncies evidents en la política espanyola en el període previ a la investidura. Mentre Feijóo se centra en la defensa de la Constitució i la igualtat dels ciutadans, Sánchez projecta confiança en la seva investidura i critica el PP pel que considera una pèrdua de temps.

La investidura s'ha convertit en un tema central a la política espanyola, i l'enfocament i les estratègies dels líders dels partits reflecteixen les diferents visions per al futur del país. Els propers dies seran decisius en aquest procés polític, i Espanya continua dividida quant a qui hauria de liderar el país els propers anys.